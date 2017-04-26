Никаких секретов. Просто лучший рецепт, который позволит вам как следует подготовиться к насыщенному дню. По версии британского издания The Daily Mail.

Ученые утверждают, что комбинация интенсивной тренировки и долгого сна накануне тяжелого дня — наиболее эффективный способ обеспечить себя запасом "эмоциональной прочности". Именно поэтому специалисты не советуют отдыхать заранее, расслабляясь на диване перед телевизором или за чтением книги, и вместо этого рекомендуют посетить спортивный зал, бассейн или занятие йогой.

"Чем более трудный вам предстоит день,тем больше вам понадобится душевных сил, чтобы его пережить. Спорт поможет привести в порядок мысли и разрядит мышцы, а здоровый сон позволит возобновить все физические резервы даже тогда, когда вам будет казаться, что в зале вы выложились по полной. Но последнее исследование показало, что на следующее утро после подобных занятий люди просыпаются гораздо более бодрыми и уверенными в себе, чем те, кто предыдущий вечер провел пассивно", — объясняют ученые.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 144 человека в возрасте от 22 до 64 лет, имеющие нормированный рабочий график. Женщины составили более половины от общего количества испытуемых.

В рамках эксперимента каждому из его участников выдавался специальный дневник, в котором они должны были фиксировать свои ощущения и оценивать способность принимать решения в разнообразных условиях, планировать рабочий день и сводить на нет кризисные ситуации, а также всячески иначе выполнять поставленные начальством задачи. Кроме того участникам исследования необходимо было фиксировать интенсивность своих физических нагрузок и отчитываться по "графику сна".

Исследование показало: чем интенсивнее были тренировки, и чем более продолжительным был сон участников, тем более продуктивно они могли работать на следующий день, и тем меньше у них возникало жалоб по поводу как физической усталости, так и эмоционального выгорания.