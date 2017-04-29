В Риге в отеле Radisson BLU Daugava в рамках конгресса для специалистов индустрии красоты и Спа-индустрии Intelligent Beauty Congress-2017 состоялся чемпионат стран Балтии по массажу.

Чемпионат по массажу проходил в два этапа. В первом туре специалисты выполняли классическую программу массажа, а во втором туре должны были проявить фантазию и воссоздать атмосферу настоящей SPA-процедуры с использованием любых массажных техник.

Чемпионат проводится по единым правилам, утвержденным Организационным Комитетом Единой Консолидированной Системы чемпионатов по массажу. Организаторы — Балтийская СПА Ассоциация, профессиональная школa красоты BEAUTY SCHOOL и Intelligent Beauty Congress. В чемпионате выступали 11 конкурсантов: семь из них представляли Латвию, по двое — Эстонию и Литву.

Судейская комиссия состояла из шести человек. В нее входили лучшие специалисты по массажу из Латвии, Литвы, Эстонии и России: Андрей Сырченко (Москва, руководитель Международной СПА Школы), Владимир Манухин (Рига, врач реабилитолог, зав.кафедрой физикальной терапии в больнице П.Страдиня), Лаура Янусониене (Паневежис, реабилитолог, преподаватель массажных техник), Май-Лииз Тойвар (Таллин, председатель Союза массажистов Эстонии), Юлия Юсипова (Россия, доктор медицинских наук, oснователь Международного Института Традиционной Медицины) и Иева Тропа (Латвия, эксперт программы "Медицинский массаж").

Первое место заняла Юрате Гудайте из Литвы (работает в Vytautas Mineral SPA). За победу в чемпионате Балтии она получила золотой кубок, право принять участие в чемпионате мира-2017 и поездку на фестиваль Top Spa Fest в Сочи (осенью этого года).

Второе место также занял представитель Литвы — Витаутас Макунас, который тоже работает в Vytautas Mineral SPA. Макунасу был вручен серебряный кубок, а также приз в номинации "Лучший классический массаж".

Бронзовый кубок за третье место получила рижанка Татьяна Кожухара.

Победители в отдельных номинациях:

"Лучшая техника массажа" — Ирена Олинска (Лиепая, Латвия)

"СПА Пространство" — Марина Ляш, cалон "Viva Beauty" (Пярну, Эстония)

"Инновации в массаже" — Вероника Немцова, SPA центр "Daile" (Рига, Латвия).

Специальные призы:

Приз симпатий профессиональной прессы — Эдуард Килгастс (Кегумс, Латвия)

Приз от "Gemology" в номинации "Изящество рук" — Виана Михайлова (Рига, Латвия)

Приз от судейской коллегии "За верность профессии" — Валентина Кушнерева, Эстонское общество слепых массажистов (Таллин, Эстония)

Приз симпатий от Литовской СПА Ассоциации и Vytautas Mineral SPA — Мартыньш Логинс (Рига, Латвия).

Как отметил доктор Владимир Манухин, преподаватель массажа Латвийской медицинской академии с 18-летним опытом, "классический массаж конкурсанты выполняли добросовестно и тщательно. И несмотря на то, что массаж является классическим, заметно прогрессивное развитие техники его выполнения".

А председатель жюри Андрей Сырченко, oрганизатор чемпионата мира по СПА-массажу, подчеркнул высокий профессиональный уровень подготовки прибалтийских специалистов. "Чемпионат был первым в Прибалтике по Консолидированной единой системе чемпионатов по массажу, и это прекрасный и мощный старт для продвижения прибалтийских специалистов на мировом рынке", — сказал он.

Все призеры, участники, ведущие и судьи получили подарки:

— сертификаты на обучение от BEAUTY SCHOOL, школы аюрведического массажа Тамары Римши, Эстонского союза массажистов и школы Soham Shivoham;

- косметику и средства для ухода за лицом и телом от генерального спонсора Vilight Beauty, профессионального бренда AINHOA, эко косметики SPA for HOME, латвийской косметики STENDERS;

- посещение SPA центра "Daile", отдых в "Vingruma klubs", процедуры в рижском СПА центре "In balans", выходные в Vytautas Mineral SPA и Radisson BLU Daugava.

- Билеты на открытие сезона в концертный зал Дзинтари, новый выпуск журнала "Kosmetik Baltikum Professional".