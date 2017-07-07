Гомеопатия для "чайников". Эксперт: как это работает не знает никто, но точно работает!

Способна ли на чудеса капля воды из чана, в котором когда-то потрясли отравляющее вещество, даже если в ней не осталось ни единой молекулы того вещества? Гомеопаты в этом не сомневаются, но доказать свою убежденность классическим ученым не в силах. Вице-президент крупнейшей российской IT-компании Евгений Пескин приехал с просветительской лекцией на Фестиваль общения Lampa и объяснил, почему гомеопатия работает, даже если в нее не верить.

В этом году комиссия Российской академии наук по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований объявила гомеопатию лженаукой и рекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках. Основание: принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет.

Вице-президент по стратегии корпорации IBS, одной из крупнейших в России IT-компаний, Евгений Пескин выступил в роли современного Коперника — он ездит по городам и весям с просветительскими лекциями, на которых упрямо твердит: а все-таки она вертится. "Утверждение Комиссии по лженауке — это вовсе не официальное признание, а мнения нескольких людей комиссии, — утверждает он. — Это даже — это не мнение Минздрава. В России гомеопатия по-прежнему,официально признанный и интегрированный в здравоохранение метод лечения".

У Евгения Пескина два высших образования — "прикладная математика" в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики и "программа развития высшего менеджмента" в GTS Instiute. Он — один из участников проекта Российский Интернет, создатель Публичной электронной библиотеки. Он не скрывает, что ни в коем случае не врач. Гомеопатию практикует только на уровне frends&family и вообще, долгое время был активным противником этого метода лечения, считая его шарлатанством, пока не заболел ребенок.

"Мы безуспешно перепробовали все от обычной медицины, — рассказал он. — В том числе и самое дорогое. Ничего не помогало. И мы решились на гомеопатию, совершенно не веря в нее. Сперва я проверил разные препараты на себе (на другой болезни) — все работало. Тогда решился дать ребенку. Поначалу его лечила гомеопат, кандидат наук — процесс никуда не двигался. Ухудшений не было, но и излечение не светло. Стал разбираться — все получилось. Начальный эффект был уже в первый месяц, а на полную отладку организма ушло около года. Ну и нельзя не верить, если эффект налицо. Даешь горошинку спящему кашляющему ребенку — через пять минут кашель проходит, что тут думать?"

В итоге уже 15 лет Евгений Пескин трудится консультантом на общественных началах — разъясняет, что к чему в гомеопатии, как он сам это понимает.

Гомеопатия — наука или шарлатанство?

- Этому вопросу — двести лет, как и самой гомеопатии. Разобраться так, чтобы все поверили, трудно — слишком велик конфликт интересов между официальными медиками и гомеопатами, фармацевтическими компаниями и гомеопатическими аптеками. Кроме того, гомеопатия входит в противоречие с базовыми представлениями о некоторых науках, даже на уровне школьного курса.

Я несвязан никакими медицинскими лицензиями и обязательствами, но провел порядка 8-9 тысяч гомеопатических экспериментов, назначая препараты или принимая их. Ответил на 5-6 тысяч вопросов живьем и в интернете. Прочитал подавляющую часть научных публикаций о гомеопатии в официальных журналах. И начал рассказывать о том, что понял, другим.

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На фото: бизнесмен Андрей Пескин — последователь Самуэля Ганемана.

Откуда взялась гомеопатия?

- Основоположник — немецкий врач и химик Самуэль Ганеман (1755-1843). Начинал с традиционного медицинского образования — практика его разочаровала. Особенно отчаялся, когда безуспешно лечил своих детей — их у него было 11. В какой-то момент он прекратил медпрактику и стал зарабатывать переводами. Переводя одну из медицинских книг того времени, обратил внимание, что хина помогает от малярии, при этом реакция организма на хину похожа на симптоматику самой малярии. Проверил на себе — так оно и есть.

Считается, что именно тогда Ганеману пришла в голову основная идея гомеопатии: подобное лечить подобным. Болезнь лечить препаратом, который вызывает схожие симптомы. Традиционную медицину того времени Ганеман назвал аллопатия — лечение противоположным. Например, давление высокое — пустить кровь или поставить пиявки. Джорджа Вашингтона пытались лечить именно так: в 67 лет он простудился — 12 врачей за 18 часов произвели ему 12 кровопусканий, после чего он попросил оставить его в покое и скончался (от потери крови).

Свою первую книгу на тему гомеопатии Ганеман опубликовал в 1796 году. Сам же термин родился на 11 лет позже. Конечно, официальные врачи того времени вступили в конфликт с Ганеманом — они требовали, чтобы гомеопатию запретили. Кое-где им это удавалось. Чтобы его разоблачить, врачи начинали сами пользоваться методами Ганемана — так получились новые гомеопаты. Для России известный пример — автор толкового словаря Владимир Даль, который по образованию был врачом. Он написал несколько статей о том, что гомеопатия работает.

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Картина Александра Бейдемана "Гомеопатия, взирающая на ужасы аллопатии" хранится в Третьяковской галерее.

В начале 19-го века в Европу через Россию пришла холера. Известные античумные методы не работали. Ганеман по описанию болезни предложил гомеопатическое лечение — оно оказалось эффективным, за что в Париже врачу поставили памятник. Это послужило толчком к росту интереса к гомеопатии. Именно в Риге в 1833 году открылась первая гомеопатическая аптека в Российской империи — она самая старая на востоке Европы.

До начала 20-го века гомеопатия успешно соревновалась по эффективности с аллопатией. Что не удивительно, даже в передовой в Германии до Первой мировой войны больной, который не обращался к обычному врачу, имел больше шансов выжить.

Что такое современная гомеопатия?

- Постулаты Ганемана работают до сих пор.

1. Подобное лечат подобным.

Хина — от малярии, репчатый лук (аллеум цепа) — от простуды, графитос — от специфического вида глухоты (эффект был замечен у работников графитовых шахт)…

2. Яды тестируются в субтоксической дозе.

- Надо взять любое вещество (кандидат на лекарство) и испытать на здоровых людях в субтоксической дозе — какая на него реакция. Или взять записи регистрированных случаев отравления. Тогда в гомеопатических дозах он болезни с такими симптомами вылечит.

3. Гомеопаты лечат человека в целом.

- Если обычные врачи лечат болезни и отдельные органы, то гомеопатия лечит человека, потому что болезнь воздействует на человека в целом. Как писал Ганеман, "ни один орган, ни одна ткань, ни одна молекула не функционирует независимо от других. И жизнь частей превращается в жизнь целого.

4. Самый спорный момент гомеопатии — минимальная доза.

- Как назначают дозу в обычной медицине? Есть лекарство, которое в малой дозу действия не имеет, а чем больше — тем больше лечит, а если передозировать — может навредить, отравить.

Ганеман стал искать минимальную дозу, при которой гомеопатическое вещество дает лечебный эффект. Ведь большинство его лекарств были довольно токсичны. Он старался по максимуму вытащить все свойства препарата, для этого предложил растворять его в воде и потенцировать — энергично трясти. Экспериментальным путем он выяснил, что чем дальше разводить и встряхивать, тем выше лечебное действие. Идей, почему так происходит, он не выдвигал, считая главной задачей врача — лечить.

Так возникла шкала разведения. Например, первое сотенное разведение — 1 доза препарата на 99 доз воды. Если эту процедуру провести 6 раз подряд, получится 6-е сотенное разведение (оно часто используется), 12-е, 30-е, 1000-е раз… Гомеопаты утверждают, что несмотря на сильнейшее разведение, в котором уже нет ни одной молекула начального вещества (а так оно и есть, это любой химик подтвердит), препарат работает лишь сильнее.

Скептики утверждают, что поскольку уже 12-е сотенное разведение — это чистая вода (с точки зрения химиков, потому что там нет молекул вещества), она ничего не может лечить. Я на этом "пороге" простоял полтора года — просто не пользовался тем, что выходило за разведение выше "шестерки", точно зная, что там "ничего нет". Но поскольку все остальные принципы Ганемана работают, попробовал — все получилось.

5. Правило Геринга: лечи изнутри наружу.

- Это правило подходит не только к гомеопатии. При излечении болезнь должна уходить изнутри наружу, от более важных органов, к менее важным, и в порядке, обратном времени проявления.

Если обычный врач вылечил вам дерматит, сыпь, экзему, а у вас начались проблемы с сердцем или сильные головные боли, обычный врач вас просто переадресует к коллеге, отвечающему за тот орган. Скажем, от дерматолога к кардиологу. Для гомеопата это верный признак того, что болезнь развивается в неправильном направлении — уходит внутрь. Излечение должно происходить в обратную сторону: если пропали боли в сердце, а появилась сыпь — это хороший признак. Или лечат атопический дерматит, и сыпь с лица ушла на ногу или ладони — это хорошо.

Симптомы должны исчезать в порядке обратном времени появления, как кинолента запускается в обратную сторону.

Как работает гомеопатия?

- С высоты двух высших образований и 15 лет экспериментов могу сказать, что ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ НИКТО. И не верьте тем, кто говорит, что точно знает. Есть 13-14 теорий, которые не противоречат сегодняшнему уровню научного знания, но и не могут быть подтверждены.

Когда не работает гомеопатия?

Это выявлено экспериментальным путем.

1. Она не работает, когда пациент принимает конфликтующие между собой гомеопатические препараты.

2. Ее почти полностью отключают кофеин, сильно пахнущие вещества (такие как мята, цитрус), все иммунодепрессанты (прежде всего, гормоны и противовоспалительные нестероиды, даже аспирин).

3. Сильные электромагнитные поля, замораживание при низких температурах и брак при производстве (это часто происходит, потому что проверить трудно, поэтому стоит пользоваться услугами лишь авторитетных аптек).

Foto: DELFI

Что ответить скептикам гомеопатии?

1-й аргумент "против": в гомеопатических препаратах нет действующих веществ, поэтому их воздействие на организм, с точки зрения классической химии, невозможно.

Ответ: До 12-й потенции действующее вещество все же есть. Высокими потенциями можно не пользоваться — так и делали в СССР, что ограничивало возможности, но давали результаты… С точки зрения современной науки, есть много чего, что действует на организм без единой молекулы, например, гравитация.

2-й аргумент "против": если непонятно, как оно действует, это опасно

Ответ: самый популярный у детских врачей-педиатров препарат парацетомол тоже неизвестно, как действует, но его назначают пачками, хоть он и токсичен, несколько тысяч детей в год погибают от передозировки.

3-й аргумент "против": эффективность лечения гомеопатией конкретных заболеваний не подтверждена доказательной медициной (этой медицине всего 25 лет), то есть, в независимых испытаниях, в сравнении с плацебо.

Ответ: накоплен огромный массив лекарств и методов, не подтвержденных доказательной медициной. Например, парашют — он спасает тысячи жизней.

Есть несколько уровней доказательной медицины. Кроме уровня "золотого стандарта" (двойное слепое рандомизированное испытание с плацебо-контролем), который является вопросом времени и финансирования, есть и другие уровни доказательности, начинающиеся с экспертного мнения — несколько врачей считают препарат эффективным.

4-й аргумент "против": действие гомеопатии в экспериментах на людях и животных не отличается от плацебо.

Ответ: это не так. Отличаются. Есть опубликованные эксперименты с высоким уровнем доказательности. Я выиграл на этом несколько пари.

Надо ли верить в гомеопатию, чтобы она работала?

- Люди нередко утверждают: я не верю — мне не поможет. И я всегда рассказываю историю про одного из самых знаменитых физиков 20-го века, автор копенгагенской модели атомного ядра Нильса Бора: когда к нему в институт приехал журналист, он увидел над дверью лаборатории подкову. Он изумился: вы же Нобелевский лауреат — неужели верите, что подкова приносит счастье? "Конечно, нет, — ответил Бор. — Но мне сказали, что подкова приносит счастье, вне зависимости от того, веришь ты в нее или нет". Так и с гомеопатией.

Другой пример — Чарльз Дарвин. Он учился на врача и в гомеопатию не верил. В 40 лет он сильно заболел, даже не могу присутствовать на похоронах отца. Порекомендовали врача по фамилии Галли, который лечил королеву Викторию и трех ее министров. Когда Дарвин пришел в больницу, он с ужасом обнаружил, что это гомеопат. Он написал, что тот дал ему препараты, которые Дарвин принимал без единого грамма веры. Уже через две недели он окреп настолько, что совершал четырехчасовые прогулки по окрестности.

Через 10 лет после этого написал "Теорию происхождения видов". В гомеопатию не верил, но проводил опыты с растением росянки — поливал растворами в гомеопатической концентрации. Результаты опытов не опубликовал, но в переписке с сыновьями попросил их все перепроверить.

Из чего делают гомеопатические препараты?

- Почему-то их часто путают с фитотерапией — лечением травами. Их делают из любого вещества, которое может вызывать токсическую реакцию, отравлять — это растения, животные, минералы, продукты заболевания… Например, пробу "манту" делают туберкулином — это гомеопатический препарат.

Одна из самых интересных историй про гомеопатические препараты — про нитроглицерин (НГ). В обычной медицине им лечат сердечные заболевания… Когда Нобель открыл взрывчатое вещество НГ и начал производить, то у рабочих на его фабриках, наблюдались некоторые специфические симптомы отравления: сильные головные боли и перебои сердечно-сосудистой деятельности. Узнав об этом, один врач-гомеопат попросил изготовить ему небольшую дозу НГ и развел в гомеопатических дозах. Этот препарат 30 лет применялся препаратами для лечения специфической головной боли от неравномерного сжатия сосудов. А потом один их обычных врачей начал испытывать гомеопатический НГ — оказалось, он лечит и сердечные заболевания. Гомеопатов это не удивило.

Комплексные препараты, которые сейчас выпускают фармацевтические компании, это гомеопатия, но для необученных: точно не выясняют симптому, берут "компот" препаратов, в надежде, что какой-то из них сработает. Их любят врачи, которые не учились гомеопатии.

Почему гомеопаты такие дорогие?

- Это вопрос экономической модели. В большинстве стран (не во всех) они работают вне официальной и страховой системы медицины — их услуги никак не компенсируются из общего медицинского котла. Они живут за счет пациентов.

Второй момент: в гомеопатии сдвинута экономическая модель между фармацевтикой и консультацией. Консультация обычного врача может быть недорогой, но зато потом будешь тратиться на лекарства, которые пропишут. Гомеопатические лекарства обычно стоят очень недорого — 3-4 евро упаковка, которой хватит лет на 10. К тому же они не портятся, если соблюдать правила хранения. Срок годности на бутыльках пишут, но это связано с требованиями Минздравов, да и аптекам надо что-то есть.

Консультация стоит дорого, потому что врач — ключевой агент лечения. Совокупная стоимость за длительный период получается не дороже.

Вакцинация — тоже гомеопатия?

- Вакцинация появилась примерно тогда же, когда и гомеопатия. И Ганеман высказался в ее поддержку, увидев тот же самый принцип: лечить подобное подобным — это вид иммунотерапии. Особенно если речь идет не о профилактической вакцинации (когда здорового прививают, чтобы он не заболел), а терапевтической — специальные вакцины прививают больному (в том числе онкологией) человеку, чтобы получить иммунный ответ. То есть принципы — те же. Вопрос в том, насколько обоснована массовая профилактическая вакцинация, как она производится и какие от нее издержки — тут у меня много контраргументов, но это отдельная тема.

Как гомеопаты ставят диагноз?

- Популярная диагностика по Фоллю, когда специальными щупами измеряют электрическое сопротивление кожи — это не гомеопатия. Некоторые используют ее, как вспомогательный метод. Я бы осторожно к ней относился — она крайне зависимы от состояния оператора.

Диагностика в гомеопатии возможна, в основном в результате тщательного опроса врачом-гомеопатом. Он обязан учесть все имеющиеся данные, в том числе результаты анализов и обследования. Но прежде всего, он ориентируется на информацию от пациента. Поэтому первичный прием может длиться час и больше — надо выяснить всю картину болезни в виде симптомов и найти соответствие между ними и симптомами конкретного препарата.

Какое образование должно быть у гомеопата?

- В связи с тем, что долго существовал конфликт между официозной медициной и гомеопатами — это вопрос юридический. Знаю, что в России и Латвии гомеопатическую практику может иметь только человек с дипломом врача. Но есть страны, в которых любой человек может лечить людей в рамках общего законодательства. В США и странах английского права вы не обязаны быть врачом, чтобы кого-то лечить, но если кого-то залечите не туда — ответите перед законом.

Есть страны, в которых гомеопатия полностью включена в медицинскую систему. Например, крупнейшая гомеопатическая держава — Индия, в которой десятки тысяч врачей-гомеопатов с отдельной системой образования — гомеопатические колледжи и институты (четыре года). Похоже — в Бразилии. В России любой врач с врачебным дипломом проходит трехнедельные курсы и получает право практиковать гомеопатию.

Мое мнение, человек с головой может сам лечить себя и семью от острых заболеваний — с помощью лечебников. Например, ушибы или высокую температуру. В гомеопатии очень невелика цена ошибки. Там, чтобы навредить, надо что-то про нее знать. А чтобы стать хорошим врачом-гомеопатом, объем медицинских знаний должен быть не меньше фельдшерского плюс хороший гомеопатический курс.

Ответ от председателя Ассоциации гомеопатов Латвии Ингуны Вецвагаре: "В Латвии гомеопатией могут заниматься только врачи, начать учиться и получить сертификат в нашей системе они могут только после того, как предъявят годный сертификат по основной специальности. У любого врача-гомеопата в Латвии можно требовать сертификат от нашей Ассоциации. У нас было двухлетнее образование, теперь делаем программу резидентуры при университете. При этом врач-гомеопат должен учиться всю жизнь".

Может ли гомеопат лечить онкологию?

- Какая-то роль у гомеопатии в лечении онкобольных есть — это точно. Насколько она может быть решающей? На сегодняшнем уровне при подобных заболеваниях к этому надо подходить с очень большой осторожностью. Подавляющее число людей, которые берутся лечить гомеопатией смертельно-опасные заболевания, увы, е очень хорошо понимают, что они делают. Надо понимать ограниченность вообще возможностей лечения, в том числе и гомеопатии, в некоторых жизнеугрожающих ситуациях.

Ответ от председателя Ассоциации гомеопатов Латвии Ингуны Вецвагаре: "Люди, которые попадают с врачу-гомеопату с онкологическим заболеванием — они, в первую очередь, попадают к врачу, который решает, как поступать — будет ли это гомеопатический метод лечения или другой. Но без консультации онколога врач-гомеопат в Латвии не имеет права вести онкологических больных".

Можно ли гомеопатией улучшить самочувствие?

- Здорового человека вылечить нельзя, потому что в его системе нет отклонений, а гомеопатия помогает наладить баланс в организме. Но есть ситуативные вещи — ушиб, волнение перед экзаменом, плохой сон, горе… Такие вещи хорошо поддаются гомеопатической коррекции. Есть и спортивная гомеопатия, которая не ловится допинг-контролем — она используется, когда организм вышел из нормы, например, после перегрузок. Но нет такого, что спортсмен бегает 100 метров за 9 секунд, а принял гомеопатию — пробежал за 8 с половиной.

Как быстро действует гомеопатия?

- Зависит от остроты заболевания. Я видел воздействие гомеопатии в течение первых двух секунд приема. Например, детей успокоить, колики снять, приступ паники — это быстро. Максимум? Есть препараты, которые примешь и, если ничто не антидотировало, организм реагирует и начинает работать по своей программе два месяца и больше.

Лечит ли гомеопатия, если не ясна причина болезни?

- Гомеопаты могут лечить, даже не зная биохимической причины болезни. Но это не лучший случай — если известна этиология (причина), то точнее можно подобрать лечение. Если человек говорит: у меня стучащая головная боль возникает каждый раз, когда я выхожу на солнце, или ноющая боль, когда я что-то поем — это для гомеопата огромная подсказка. Этим он отличается от официальных врачей, для которых "головная боль — прими обезболивающее".

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- Стучащую боль, если она не вызвана серьезными хроническими причинами, прекрасно снимает препарат гиперикум-30 (Hypericum), зверобой. Лучшее лечение конъюнктивита, травмы, вирусной инфекции глаза — эуфразия (Euphrasia), очанка.

Фестиваль общения LAMPA проводится в Цесисе уже в третий раз. В этом году в рамках мероприятия провели более 200 дискуссий экспертов и публики по самым разным актуальным темам — от реэмиграции и будущего Латвии до пиратства и гомеопатии. Участие — бесплатно. Фестиваль организуется при финансовой поддержке Фонда открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Британского Совета, Фонда Бориса и Инары Тетеревых, самоуправления Цесисского края, Фонда Конрада Аденауэра, компании Enefit, представительства Европейской Комиссии и посольства США в Латвии.