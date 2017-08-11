Исследование: большие ягодицы у женщин являются признаком ума и здоровья

Во всяком случае так утверждают ученые из Оксфордского университета. Мы не будем спорить с наукой, а лучше вместе с Woman’s Day расскажем, почему исследователи пришли к таким выводам.

Ким Кардашьян, Никки Минаж и Бейонсе могут смело поднять бокал шампанского, потому что новейшее исследование, проведенное в Оксфордском университете, выявило, что женщины с большими ягодицами статистически являются более умными и здоровыми. Если вы искали оправдание для того, чтобы съесть еще одно пирожное, то у нас для вас хорошие новости.





В исследовании приняли участие 16 тысяч женщин, и его результаты свидетельствуют о том, что обладательницы крупных ягодиц имеют не только более высокий уровень интеллекта, но и крайне устойчивы к хроническим заболеваниям.





A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 15, 2016 at 12:06pm PDT

Профессор Константинос Манолопулос, руководивший исследованием, отметил, что "распределение жира в теле играет важную роль для здоровья, но только недавно стало известно, что именно бедренный жир способствует усилению имунных свойств организма, так обладает доказанными защитными свойствами".





Ученым удалось узнать, что женщин с большими ягодицами отличает от остальных низкий уровень холестерина и глюкозы, а также высокий уровень жирных кислот Омега-3. Кроме того, женщины с выразительной пятой точкой обладают высоким уровнем динопектина — гормона с антивоспалительными свойствами и способностью препятствовать заболеванию диабетом, а жировая клетчатка предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому крупные ягодицы — это не только красиво, но и здорово.