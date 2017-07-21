Исследование: даже небольшая прибавка в весе опасна для здоровья

Пока некоторые ученые утверждают, что небольшой слой жира на животе необходим всем женщинам, новейшее исследование не только доказывает обратное, но и говорит об опасностях даже небольшой прибавки в весе у взрослого человека, пишет Delfi Viņa.

Американским ученым удалось определить связь между весом и состоянием здоровья у людей в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты новейшего исследования показали, что даже небольшая прибавка в весе может негативно сказаться на здоровье. При этом наименьший риск заболеть сахарным диабетом второго типа имеют те люди, чья прибавка в весе с юности до среднего возраста составляла не более, чем 2 кг и 300 г.





Если прибавка превышает этот показатель и равняется 5 кг, то риск появления диабета увеличивается на 30%, риск возникновения проблем с давлением повышается на 14%, а возможность проявления сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 8%. Кроме того выше становится также и риск возникновения некоторых видов рака.





Исследователи указывают на то, что подобная статистика говорит о вреде для здоровья даже относительной прибавки в весе.





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