Специалисты проанализировали данные о разводах в Англии и Уэльсе. Они обнаружили, что на 2014 год причиной 47% из 111169 разводов было неразумное поведение. Из них в 15630 случаях безрассудно вели себя женщины, а в 36908 — мужчины. Так, поведение женщин оказалось причиной 14% разводов.





В 1980 году подобных жалоб на жен было чуть больше 4000, а в 1993 году — 10000. Во многих случаях виновником разводов становился женский алкоголизм. Мужчины часто говорили, что их супруги употребляли алкоголь на работе, к примеру, во время обеда с коллегами или общения с клиентами. Нередко мужчин подталкивало к разводу влияние алкоголизма жены на детей.