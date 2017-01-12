Многое можно почерпнуть из того, какие продукты ваше тело любит и какие не принимает. Гиппократ, отец современной медицины, сказал: "Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство — пищей". Но есть один компонент, который мы часто не замечаем, который столь же важен, как и продукты, которые мы едим. Это стресс. Вы можете питаться здоровой пищей в течение всего дня, но если вы "подаете" своему телу большой кусок стресса, это может оказаться недостающим звеном в вашей головоломке холистического здоровья. М





ногие исследования показали , что наш современный уровень стресса вредит здоровью. Стресс может негативно влиять почти на любую проблему со здоровьем, негативно влиять на мозг, щитовидную железу, вызывать проблемы с иммунитетом и весом.





Если мы хотим разобраться со стрессом, то начать следует с себя, но не останавливаться на этом. Что вызывает самый высокий уровень стресса в нашей жизни? Отношения.





Нездоровые отношения: когда эмоциональное становится биологическим

Нездоровые отношения могут разрушить все ваши попытки вести здоровый образ жизни, и это полная правда. Многие из моих пациентов на протяжении многих лет наблюдали ухудшение здоровья, если состояли в нездоровых, полных стресса отношениях или находились в такой среде.

Супруги, члены семьи, друзья, сотрудники и начальники — все они могут вредить вашему благополучию.

