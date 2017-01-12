С точки зрения функциональной медицины, очень важно добраться до основной причины, по которой люди испытывают проблемы со здоровьем, пишет organicwoman.ru.
Многое можно почерпнуть из того, какие продукты ваше тело любит и какие не принимает. Гиппократ, отец современной медицины, сказал: "Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство — пищей". Но есть один компонент, который мы часто не замечаем, который столь же важен, как и продукты, которые мы едим. Это стресс. Вы можете питаться здоровой пищей в течение всего дня, но если вы "подаете" своему телу большой кусок стресса, это может оказаться недостающим звеном в вашей головоломке холистического здоровья. М
ногие исследования показали , что наш современный уровень стресса вредит здоровью. Стресс может негативно влиять почти на любую проблему со здоровьем, негативно влиять на мозг, щитовидную железу, вызывать проблемы с иммунитетом и весом.
Если мы хотим разобраться со стрессом, то начать следует с себя, но не останавливаться на этом. Что вызывает самый высокий уровень стресса в нашей жизни? Отношения.
Нездоровые отношения: когда эмоциональное становится биологическим
Нездоровые отношения могут разрушить все ваши попытки вести здоровый образ жизни, и это полная правда. Многие из моих пациентов на протяжении многих лет наблюдали ухудшение здоровья, если состояли в нездоровых, полных стресса отношениях или находились в такой среде.
Супруги, члены семьи, друзья, сотрудники и начальники — все они могут вредить вашему благополучию.
Авторы исследования Whitehall II изучили жизнь более 10000 человек на протяжении более 12 лет: в результате было подтверждено, что связь между нездоровыми отношениями, стрессом и вашим здоровьем вполне реальна. Те, кто состоял в негативных отношениях, умирали от сердечных приступов и инсультов чаще, чем те, чьи близкие отношения не были полны стресса. Люди адаптировались и выработали нечто, называемое Эволюционным Транскрипционным Ответом на Невзгоды (термин CTRA в зарубежной литературе).
Это тип генетической экспрессии, который связан с воспалительными процессами и низким иммунитетом. Так что, если бы вас преследовал хищник, CTRA дал бы вам некоторые полезные краткосрочные плюсы, например, быстрое исцеление и физическое восстановление, а также увеличение вероятности выживания.
Хронический стресс может привести к долгосрочной активации нашего CTRA в мозге, способствуя хроническим воспалительным процессам и повышая риск возникновения проблем со здоровьем, таких как адреналиновая усталость.
Как распознать нездоровые отношения
Большинство людей знают, когда их отношения с кем-то не являются положительными, но нездоровые отношения не всегда легко обнаружить.
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