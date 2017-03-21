Гормональная контрацепция — один из самых популярных и действенных способов предохранения женщины от нежелательной беременности. Ее правильное применение является почти стопроцентной гарантией того, что половой контакт в любой день цикла не завершиться зачатием малыша. Это "почти" в подавляющем большинстве случаев обусловлено не действием самих препаратов, а сбоями в графике их приема, возникающими из-за забывчивости или других причин, пишет MedAboutMe.
Кроме того, далеко не каждой женщине известно, что гормональная контрацепция не ограничивается лишь оральными контрацептивами, а методов предохранения в действительности намного больше. Команда портала разобралась, какие виды гормональной контрацепции существуют, кому показано и как правильно прекратить их использование, а также существует ли побочный эффект отмены.