Кроме того, далеко не каждой женщине известно, что гормональная контрацепция не ограничивается лишь оральными контрацептивами, а методов предохранения в действительности намного больше. Команда портала разобралась, какие виды гормональной контрацепции существуют, кому показано и как правильно прекратить их использование, а также существует ли побочный эффект отмены.