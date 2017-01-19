Нельзя забывать, что помимо души существует и тело, которое нуждается в определенном внимании и заботе. Поэтому необходимо знать, как нужно правильно подготовиться к купанию.





Погружение в ледяную воду является сильным стрессом для всего организма. Верующим и просто любителям зимних купаний лучше всего закалять организм заранее: в идеале сделать этот процесс растянутым на весь год, дабы тело всегда было в тонусе. Но есть способы подготовиться и в более короткий срок. Например, "разминку" можно организовать, набрав холодной воды в таз и держа в ней ступни ног: сначала по чуть-чуть, а затем более продолжительное время.





После каждой такой процедуры, нужно насухо, до "жара" вытирать ноги и активно двигаться, предварительно надев теплые носки. Также для этих целей подойдет ванная, наполненная сначала прохладной, а потом холодной водой, контрастный душ, обливания, хождение босиком по снегу (можно на балконе, если он там есть). Главное, чтобы организм постепенно начинал понимать "что его ждет", понижать температуру воды и повышать время закалки стоит понемногу, бравада здесь неуместна.





Стоит понимать, что крещенские купания — это традиция, а не обязательный церковный обряд. Можно озвучить такое правило: если вы не уверены на все 100% — лучше поправить здоровье и хорошенько подготовиться к следующему году, начав это делать заблаговременно.





О противопоказаниях и нюансах купания в проруби Dni.Ru рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, категорически противопоказано купание в проруби людям в острых состояниях различных заболеваний или страдающим хроническими заболеваниями, особенно перенесшим гипертонический криз (за 2-3 месяца до этого), после инфаркта (особенно за 6 месяцев). Нельзя купаться в любом состоянии, сопровождающемся повышенной температурой, при заболеваниях ангиной, тонзиллитом, заболеваниях мочеполовой системы.





Нецелесообразно купание в поруби детям младше 6-7 лет, да и пожилым людям совсем ни к чему после 60 лет бросаться в прорубь, если они это делают в первый раз. Беременным и кормящим женщинам также не стоит окунаться в холодную воду.





"Лучше всего готовиться к крещенским купаниям начинать летом или хотя бы осенью. Но если вы этого не сделали, можете окунуться предварительно в ванну или принять прохладный душ. В этот день любая водная процедура будет особенно полезна для здоровья. Алкоголь категорически недопустим при купании в проруби. Ни для храбрости, ни для согревания. Последствия могут быть самими печальными. Лучше позаботится, чтобы рядом с прорубью в 5-10 минутах ходьбы было место, где можно выпить теплый напиток или чай. Необходимо подготовить простыни, полотенца, удобную одежду и обувь, чтобы после погружения в воду, вы могли быстро и комфортно обтереться, надеть просторную и удобную одежду, и обувь, желательно без завязок", — отметила она.



