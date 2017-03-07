Тревожиться можно по разным поводам. Например, ребенок стал хуже учиться. Муж вышел в темноту и гололед за хлебом и никак не возвращается. Можно опасаться негативных событий, например, роста цен на авиаперелеты или отказа в визе. Но иногда тревога возникает, казалось бы, на ровном месте. Если это случается часто и доставляет мучения, мы говорим о повышенной тревожности. Порой невозможно определить, что стало первопричиной тревоги, а неприятное чувство остается и постепенно выматывает нервы.





Хуже того, повышенная тревожность можно принимать телесные формы, когда человек, вроде, никакой тревоги не ощущает (точнее, привык ее не замечать), но его мучают различные ощущения, например, излишняя потливость, особенно стоп и ладоней, неприятный привкус во рту, как будто взяли в рот монету, головокружение, боли в ногах, будто перезанимался фитнесом, ноющие боли в руках, будто таскал тяжелые сумки, может появляться тошнота, боль в боку и других местах. Если боли вызывают страх заболеть чем-то тяжелым, это ипохондрический тип тревожности. Нередко тревожность сочетается с депрессией или депрессия возникает при длительной тревожности. Внезапные острые приступы тревожности называются паническими атаками.