Массаж во время беременности: индикации и противопоказания

Подробнее о массаже для беременных и его положительном влиянии рассказывает ведущая семинара Gaidību 4diena ("Четверг для будущих мам"), физиотерапевт, специалист по Aqua Fitness Луизе Вентаскраста:

Следует знать, что массаж, специально предназначенный и даже рекомендуемый для будущих мам, основан на легких прикосновениях к телу, снимающих мышечное напряжение и способствующих циркуляции лимфы и крови. Массаж помогает снять отечность и освободить организм от шлаков, то есть конечных продуктов обмена веществ в организме. Прежде чем отправиться на массаж, необходимо проконсультироваться со своим врачом или физиотерапевтом.

Как отмечает Луизе Вентаскраста, массаж для беременных отличается прежде всего легкостью и нежностью движений. Основные области воздействия во время массажа — спина, шея, плечевая зона, ноги и руки.

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Для уменьшения нагрузки на позвоночник поможет массаж спины и шеи. Массаж рук и ног улучшит кровообращение и деятельность всех систем и органов. Специализированный массаж воздействует на биологически активные точки.



Мышечное напряжение и перепады настроения тоже относятся к проблемам, которые можно уменьшить с помощью массажа. Массаж во время беременности помогает будущим мамам уменьшить мышечную боль в области спины и шеи. Массаж поясницы, бедер, голеней, стоп снимет мышечное напряжение. Массаж помогает также стабилизировать настроение, перепады которого связаны с гормональными изменениями во время беременности.

Массаж, предназначенный для беременных, также способствует уменьшению отечности, стресса, усталости, дает ощущение легкости. Успокаивая, улучшая кровообращение, массаж тем самым активизирует поступление питательных веществ и кислорода в клетки ребенка и матери.

Чтобы мама и малыш почувствовали полный покой, выбираем нежный массаж тела, который умиротворяет и даже вызывает легкую дремоту. Эта процедура способствует глубокой релаксации, помогает привести тело беременной женщины в оптимальное состояние, что имеет важное значение для облегчения как периода беременности, так и процесса родов.

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"Следует учитывать, что любой массаж для беременной женщины выполняется в соответствии с ее самочувствием, пожеланиями, а также рекомендациями физиотерапевта и гинеколога. Например, в первые месяцы беременности следует выполнять только расслабляющий массаж спины и поясницы в соответствии с ощущениями и настроением будущей мамы", — поясняет доктор Вентаскраста.



Узнать подробнее о массаже в период беременности, о том, что следует взять с собой, отправляясь в родильный дом, поговорить на другие актуальные темы будущие и молодые мамы смогут на семинаре Gaidību 4diena. Семинар состоится 27 июля 2017 года с 11.00 до 13.00 в торговом центре Domina Shopping, по улице Иерикю, 3, Рига (на центральной площадке у ресторана Vairāk Saules). Участие в семинаре — бесплатное.