В публикации электронной газеты "Век" психологи отметили, что февраль оказывается для многих людей наиболее неблагоприятным периодом в эмоциональном аспекте.

"В психиатрии существует такое понятие как "сезонная депрессия". В большинстве случаев это обострение уже существующего состояния", — конкретизировали научные работники.

Усугубляют проблему февральской депрессии и погодные факторы — недостаток света, холода и еще не скорое наступление весны и тепла. Кроме того, на текущий месяц приходятся лунное и солнечное затмение, которые оказывают сильное влияние на психику и здоровье человека, сообщили специалисты.





"Многие люди, которые традиционно перед Новым годом строили особые планы на будущее, как правило, именно в феврале начинают остро переживать из-за того, что их жизнь не слишком успешна — могут разочаровывать как карьера, так и отношения. Лучше всего в это время успокоиться и не предпринимать попыток что-то кардинальным образом изменить в жизни", — полагают эксперты.