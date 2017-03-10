Участницы рассказали о своем семейном положении. Ученые измерили артериальное давление, объем талии и Индекс массы тела (ИМТ) женщин. Также участницы ответили на вопросы об употреблении алкоголя, курении, питании и уровне физической активности. Исследование продолжалось три года. За это время семейное положение некоторых женщин изменилось.





Специалисты установили: после того, как незамужние участницы вступали в брак, их ИМТ и систолическое артериальное давление увеличивались. Кроме того, они начинали употреблять больше алкоголя. Диастолическое артериальное давление за три года снизилось и у женщин, оставшихся одинокими, и у тех, кто вступил в брак. Но у участниц, которые вышли замуж, оно снизилось менее существенно.





Когда замужние женщины разводились, их ИМТ снижался, объем талии уменьшался. Диастолическое кровяное давление больше снижалось у тех участниц, которые развелись. Еще разведенные женщины чаще начинали питаться правильнее и уделять больше времени физической активности. Правда, участницы, которые развелись, чаще начинали курить. По словам ученых, потеря веса у женщин не была связана с депрессией и стрессом из-за развода.





В целом здоровье оказалось крепче у женщин, которые оставались одинокими, и у участниц, которые развелись. Специалисты говорят: возможно, люди, состоящие в браке, часто ужинают вместе и едят большие порции. Это негативно отражается на их фигуре. Еще исследователи предположили, что одинокие люди больше заботятся о своем здоровье. Кстати, ранее другая команда специалистов проанализировала данные 20 исследований с участием людей разных возрастов и пришла к похожим выводам.