Был проведен эксперимент с участием около 700 человек. У добровольцев сроком на 9 дней полностью убрали из рациона сахар.





И воздержание от сахара позволило значительно улучшить состояние здоровья, даже за столь короткий срок. Ученые зафиксировали стабилизацию кровяного давления, понижение уровня холестерина, а также снижение концентраций инсулина в крови. Исходя из этого, эксперты озвучили рекомендации относительно пользы периодического отказа от сахара. О том, чтобы полностью исключить сахар, они не говорят.





Кстати, предупреждения касаются не только сахарозы. К примеру, недавно было установлено: фруктоза становится ядом при добавлении в еду и напитки. Она повышает риск ожирения, диабета, болезни сердца и инсульта. А вот во фруктах негативные эффекты нейтрализуются.





Сотрудники Университета Барселоны провели исследование крыс, которым давали два разных типа простого сахара. Оказалось, животные, пившие воду с фруктозой, набрали больше веса, чем крысы, пившие воду с глюкозой. Также фруктоза негативно влияла на обмен веществ, сосудистую систему, печень (повышался риск жировой болезни).