Это обнаружили ученые из Университета Пенсильвании. В их исследовании участвовали 243 женщины в возрасте от 35 до 47 лет, сообщает The Daily Mail





В период с 1996 по 2012 год участницы отвечали на вопросы. Женщин спрашивали о детских травмах, например, эмоциональном насилии, разводе родителей и жизни с людьми, страдавшими алкоголизмом. Также специалисты изучили образцы крови женщин. Еще участницы за время исследования около 12 раз прошли тесты, предназначенные для оценки настроения, и когнитивные тесты.





Исследователи установили: у женщин, которые в детстве пережили два и более травматических события, риск депрессии в перименопаузе оказался повышен в 2,3 раза. По мнению специалистов, стресс в детстве влияет на области мозга, связанные с настроением. Ученые говорят, что необходимы дальнейшие исследования.