Американские эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждают: грудные имплантаты повышают риск развития редкого вида рака, пишет Meddaily.ru.
Как отмечает Live Science, речь идет об анапластической крупноклеточной лимфоме. Рак обычно рождается на месте рубцовой ткани вокруг имплантата. Иммунные клетки, а не клетки груди, принимают в этом активное участие.
На 1 февраля этого года управление получило более 350 отчетов о фактах развития рака вследствие коррекции формы груди. Девять женщин в итоге скончались. Ранее ученые подсчитали: из миллиона женщин с имплантатами примерно 1-3 случая анапластической крупноклеточной лимфомы диагностируется в год.
Ученые до сих пор точно не знают, как имплантаты вызывают рак. Возможно, дело в хроническом воспалении и инициируемой иммунной реакции. Также есть теория, что бактерии заселяют зону вокруг имплантата, опять же вызывая иммунную реакцию. В целом риск повышается, если поверхность имплантата текстурированная. В среднем проходит 7 лет после операции, прежде чем выявляется рак. Но сообщается и о случаях, когда рак развивается спустя 40 лет.