С точки зрения науки к суперпродуктам относятся такие продукты, которые одновременно содержат в себе максимум питательных веществ, при этом помогают организму сжигать жир, и к тому же являются мощным источником антиоксидантов. На страницах издания Steak Lovers специалисты рассказали о продуктах питания, доступных локальному потребителю.

Так, например, они посоветовали регулярно употреблять белокочанную капусту, которая, по словам экспертов, ни в чем не уступает более дорогостоящей цветной и содержит очень большое количество витаминов.

Также супрепродуктом является нут. "Бобы нута являются идеальным сырьем для хумуса и фалафеля, а содержащиеся в них соединения полезны для сердца и кровеносной системы", — отметили медики.

В список самых полезных и важных продуктов, по их словам, входит и клюква — аналог ягод годжи. Продавцы нередко завышают цены на эти ягоды, тогда как то же количество полезных веществ можно заполучить из обычной клюквы, которая содержит рекордные показатели витамина С и антиоксидантов, сообщили специалисты.



Другим доступным суперодуктом они назвали яблоки. Научные работники конкретизировали, что эти фрукты — источник незаменимой разновидности клетчатки, пектина. Регулярное потребление яблок способствует уменьшению воспалительных процессов в организме и риска инсультов, подчеркнули врачи.

