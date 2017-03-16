Наиболее полезные для жизненного тонуса и здоровья привычки научные работники перечислили на страницах издания Нealth info. В перечень тех, что укрепляют организм и способствуют долголетию, они включили регулярное употребление воды, включая привычку начинать свой день со стакана воды.





Врачи не советуют пить воду вместе с приемом пищи. Но влага, употребляемая между основными приемами пищи в течение дня, по их мнению, является одним из наиболее действенных способов стать стройнее, иметь красивую кожу и оптимизировать функции организма в целом.





Другой привычкой, считают медики, должно стать избегание готовой еды, полуфабрикатов. Те же самые калории, съеденные из пищи домашнего приготовления, не спровоцируют ожирение, — в отличие от фастфуда, который содержит много искусственных добавок, нагружающих организм токсинами, отмечают они.



