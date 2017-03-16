Регулярно следуя этим установкам, можно существенно улучшить качество жизни и свое обычное самочувствие, доказывают врачи. По их словам, всего несколько привычек могут сделать человека долгожителем, пишет Medikforum.ru.
Наиболее полезные для жизненного тонуса и здоровья привычки научные работники перечислили на страницах издания Нealth info. В перечень тех, что укрепляют организм и способствуют долголетию, они включили регулярное употребление воды, включая привычку начинать свой день со стакана воды.
Врачи не советуют пить воду вместе с приемом пищи. Но влага, употребляемая между основными приемами пищи в течение дня, по их мнению, является одним из наиболее действенных способов стать стройнее, иметь красивую кожу и оптимизировать функции организма в целом.
Другой привычкой, считают медики, должно стать избегание готовой еды, полуфабрикатов. Те же самые калории, съеденные из пищи домашнего приготовления, не спровоцируют ожирение, — в отличие от фастфуда, который содержит много искусственных добавок, нагружающих организм токсинами, отмечают они.
Также в список самых полезных для жизни привычек вошло следование естественному биоритму, солнечному циклу. Врачи подчеркивают, что засыпание и пробуждение "по солнцу" является наиболее естественным и комфортным для человеческого тела.
Если вы попробуете вставать с восходом солнца и ложиться спать после наступления темноты, то с течением времени заметите большую разницу, уверяют специалисты.
Помимо этого, научные работники рекомендовали приучать себя как можно чаще двигаться.