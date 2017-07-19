Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Часто приходится слышать, что какой-то продукт вреден для здоровья, но тут же находится другое мнение, утверждающее, что не так уж он и вреден. Чтобы не запутаться во мнениях, Delfi Viņa обратился к разным врачам и специалистам и выяснила, какие продукты они сами считают вредными.

Ивета Минтале, кардиолог:

Список вредных продуктов, которые продаются в магазинах, очень длинный. По большому счету все полуфабрикаты и все, что уже частично приготовлено — вредно. Покупайте натуральные продукты. Из всех категорий вредных продуктов я выделю одну — плавленые и сладкие сыры. Согласно результатам анализов, которые были поданы в Министерство здравоохранения, в плавленом сыре объем трансжиров был куда больше, чем в печально известных вафлях.

Янис Кирсис, профессор-дерматолог:

Ко вредным продуктам я отношу все, что можно переделать или приготовить еще раз. Например, курица, которую после окончания срока годности жарят или коптят и продают в отделе кулинарии. Также я не считаю здоровыми молочные изделия. Что это вообще за "изделия"? В них много жиров и вообще много лишнего.





Консервы с большим сроком хранения тоже не заслуживают доверия, особенно если на этикетке указаны консерванты. То же самое относится к фруктам и овощам, которые быстро растут и долго хранятся. А те, что продаются вне сезона, точно чем-то обработаны, чтобы долго не портиться. Я не покупаю соки в магазинах, хоть и не все они вредны. Мой совет: выбирать продукцию из биологических хозяйств в небольших магазинах, избегайте супермаркетов.

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Алексей Деров, интернист, гастроэнтеролог:

Я бы не рекомендовал покупать чипсы — вне зависимости от производителя они содержат много соли и жиров, они не способствуют, а наоборот препятствуют нормальному пищеварению. К тому же в них, как и в любом другом рафинированном продукте, содержатся усилители вкуса, а это значит, что не появляется чувство сытости и хочется есть еще и еще.





Именно поэтому нежелательно употреблять газированные напитки — в них очень много сахара, углекислого газа и красителей.





Третья группа продуктов это сладости. Разумеется, не все сладости вредны, но как правило, яркие и цветные конфеты содержат всю таблицу Менделеева, в том числе и искусственные подсластители, вещества Е и даже некоторые канцерогены. Большинство продуктов из этой категории препятствуют работе кишечно-желудочного тракта.

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Эва Катая, диетолог:

Я считаю, что один из самых вредных продуктов — всевозможные газировки с безумным количеством сахара. Кстати, это не только кола — холодные чаи, лимонады и прочие напитки. Выпивая бутылочку такого лимонада, вы незаметно для себя употребляете кучу сахара, что не только способствует ожирению, но и вызывает другие хронические болезни.





На втором месте — продукты с растительными маслами (гидрогенизированными и частично гидрогенизированными), сахар и изделия из пшеничной муки: печенье, пирожные, булочки и т.д.





Эти продукты обладают высокой энергетической ценностью (калории), но в биологическом смысле совершенно бесполезны, т.к. не содержат никаких витаминов, минералов, антиоксидантов и органических кислот). Такая еда неизбежно ведет к набору лишних килограммов, нарушению обмена веществ и другим хворям.