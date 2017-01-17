Не с той ноги: пять вещей, которые вы делаете неправильно уже с самого утра

Снузинг (откладывание) будильника. Разумеется, лишние пять минут с утра — чрезвычайно важны! Но, по мнению эксперта сна Тимоти Моргенталера, откладывание будильника — далеко не лучшая идея. Почему? Человеческий организм начинает готовиться к подъему примерно за час до привычного времени пробуждения. Если же вы проснулись из-за звонка будильника, но не среагировали на него подъемом, то вы разобъете процесс подготовки организма к пробуждению на мелкие отрезки, и в результате такого "рваного" цикла будете ощущать себя только еще более уставшей.

Проверка почты сразу после пробуждения. Не секрет, что большинство современных людей спит, держа мобильный телефон на расстоянии вытянутой руки. И, как правило, утро начинается у этих людей с проверки почты и сообщений в соцсетях. Автор книги "Никогда не проверяйте электронную почту утром" Джулия Моргенштерн объясняет Huffington Post, почему это не стоит делать:

"Такой подход может бесповоротно испортить хорошее начало вашего дня. Подождите хотя бы час после пробуждения, чтобы обратиться к кипе непрочитанных уведомлений, счетов и жалобных писем. На самом деле, существует очень мало таких вещей, которые не могут подождать 59 минут."

Кофе во время сборов на работу. Если вы из числа тех людей, которые не могут нормально функционировать без чашки горячего кофе, стоит переосмыслить эту привычку. Специалист в области неврологии Стивен Миллер считает, что лучшее время для наслаждения ароматным напитком — половина десятого утра (если вы просыпаетесь в семь часов).

Аргументирует свое утверждение Миллер тем, что выработка кортизола (гормона стресса), регулирующего наш уровень энергии, уменьшается в период с 8 до 9 часов утра. Отметим лишь, что это относится исключительно людям с неизменным рабочим графиком (с 9 до 17) и постоянным режимом сна.

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Пропуск завтрака. Во время утренней трапезы специалистами по питанию рекомендуется употреблять больше белков и углеводов, и минимум жиров. Эти вещества "запускают" метаболизм после ночного отдыха и проводят энергию в мозг и мышцы. Своим мнением по этому поводу делится диетолог Инга Пуце:

Если человек пропускает завтрак, то голод он начинает испытывать уже на работе, где вероятнее всего попытается утолить его быстрой едой — булочками или шоколадками. Так и наступает привыкание к нездоровой пище. Некоторые люди пропускают завтрак из-за спешки, кто-то после пробуждения просто не сразу ощущает голод, а некоторые ошибочно полагают, что это поможет им избавиться от лишнего веса. Напротив, такая привычка лишь способствует отложению жира.

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Пропуск зарядки. Большинство людей все еще полагает, что вполне может обойтись без утренней зарядки (пробежки, заплыва, порции приседаний), но это в корне неправильно. Чтобы помочь организму настроиться на рабочий лад, необходимо его "включить". Кроме того, команда Business Insider пишет, что физическая активность с утра помогает отсрочить возникновение множества проблем со здоровьем (как физическим, так и психологическим). Стоит ли говорить о том, что зарядка помогает избавиться от ощущения "скомканности" гораздо лучше чашки кофе?

В статье использованы материалы Business Insider, Gastropod и Huffington post.