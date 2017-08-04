Не считая овец: девять советов, которые помогут вам выспаться

Полноценный сон необходим нам для здоровой и счастливой жизни. Без него организм не способен на нормальную физическую деятельность, а мозг не может выполнять даже примитивные функции. Многие люди прибегают к снотворному, однако вместе с Power of Positivity мы расскажем о методах, которые навсегда заставят вас забыть о приеме вредных лекарств.

Порой процесс засыпания требует от вас титанических усилий? Считать овец надоело, а таблетки — слишком радикальный метод решения проблемы? Ученые доказали, что работа над образом мышления, изменение некоторых привычек и окружающей обстановки способны действительно улучшить качество вашего сна. Мы сделали подборку из девяти действенных способов, которые помогут вам как следует выспаться:

Используйте масло лаванды

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Распрыскайте масло лаванды по спальне или нанесите несколько капель на подушку. Наверное, вы замечали, что в большинстве СПА-салонов всегда много ароматических свечей. Ароматерапия стимулирует систему обоняния и лимбическую систему, помогая людям расслабляться.





Просто нанесите несколько капель эфирного масла лаванды на подушку или положите под нее саше с цветками этого замечательного растения. Успокаивающий и мягкий аромат снимет напряжение и поможет вам быстро и крепко уснуть.

Займитесь йогой

Звучит банально, но йога — замечательный способ подготовиться ко сну. Если после трудного рабочего дня в вас осталось много нерастраченной энергии — попробуйте выполнить несколько асан и сделайте дыхательные упражнения.





Позанимайтесь йогой 30 минут и закончите занятие Шавасаной — "позой трупа". Вы будете удивлены узнав, насколько крепким и сладким будет ваш сон после этих простых действий.

Перед сном подышите свежим воздухом



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Природа имеет свойство очищать и успокаивать наши разум, тело и дух. Чтобы справиться со стрессом и внутренним напряжением, вам вовсе необязательно отправляться на Юг — прогулка в парке или короткая пробежка по лесу принесет способна дать вам не меньше энергии. Если вблизи вашего дома нет парка, то для этих целей вполне сгодится любая лужайка или зеленая улица. Просто подышите свежим воздухом за несколько часов до того, как идти спать — вашему сну это обязательно пойдет на пользу.

Примите теплую, расслабляющую ванну или душ

Растворите в воде немного морской соли или несколько капель эфирного масла лаванды — так вы поможете своему телу расслабиться. Теплая вода раскроет поры, и кожа впитает все полезные вещества эфирного масла. Вы почувствуете себя спокойно и умиротворенно.

Будьте благодарны

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За несколько минут до отхода ко сну напишите список всего того, за что вы испытывает благодарность — это могут быть события и ощущения за сегодня, за неделю, за месяц. Вы будете удивлены, поняв, что чем дальше вы пишете, тем больше у вас появляется поводов чувствовать искреннюю благодарность за все хорошее, и пытаясь зафиксировать это ощущение, вы начнете ощущать все большее умиротворение — ваши веки начнут тяжелеть, и вы заснете, преисполненная добрых мыслей.

Никакого кофеина за шесть часов до сна

Кофеин выводится из организма за шесть часов, поэтому избегайте напитков с содержанием кофеина. Это вещество блокирует выработку аденозина, ответственного за нормальный сон. Конечно, мы все имеем разную чувствительность к кофеину, но большинству людей кофе, выпитый перед сном, действительно мешает расслабиться.

Комфортная температура

Многие пропускают этот пункт, но правильная температура воздуха в комнате играет важную роль для качественного сна. Определите оптимальную температуру, при которой вам будет идеально — ни жарко, ни холодно. При такой температуре вы будете реже просыпаться и лучше высыпаться.

Отключите все гаджеты и ТВ

Foto: Shutterstock Доказано — светящиеся дисплеи, яркие лампочки и индикаторы нарушают выработку гормона сна.

Придерживайтесь одного режима сна

Внутренние часы сигнализируют организму о том, что пора отдыхать, поэтому если вы ложитесь спать в одно и то же время, вам гораздо легче засыпать и сон становится крепче и благотворнее. Сделайте сон приоритетом и выстраивайте свой график, опираясь на него, а не втискивайте его, как получится, теряя драгоценные часы отдыха.