"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

Каждая женщина хотя бы раз в жизни имела дело с гинекологом, хотя специалисты рекомендуют посещать этого врача не менее, чем раз в полгода. Но даже при всем при этом вокруг представителей благородной профессии сегодня витает множество несправедливых мнений. На этот раз сами врачи и издание Independent решили эти мифы развеять и объяснить, почему визит к ним не стоит откладывать.

"Однажды я повстречал женщину, которая жаловалась на дискомфорт и небольшую боль в животе, — говорит доктор Нарендра Писал, консультирующий гинеколог с 27-летним опытом из Лондона. — Она думала, что просто набирает вес из-за возраста. В свою очередь, обследование выявило у нее кисту яичника размером 55 см и весом в 19 кг! К нашей радости, киста оказалась доброкачественной, и операция прошла успешно".

Подобные случаи весьма показательны, и гинекологи выражают надежду, что узнав о подобном, женщины станут чаще приходить на консультации, даже если им кажется, что проблема является небольшой. На самом же деле главная проблема заключается в том, что современные женщины все еще слишком смущаются посещать гинекологов. Поэтому специалисты хотели бы, чтобы их потенциальные пациентки знали о следующих вещах:

Если бы мне нужно было сказать женщинам лишь одну фразу, то при даже при малейшем беспокойстве о своем здоровье я бы посоветовала им не гуглить симптомы в интернете, а в срочном порядке сходить к врачу. Гинеколог и акушер Жозефина Синьор.

"Самое странное, что я когда-либо видела — это девушка с засунутым в вагину целым чизбургером из Макдональдса — все еще в упаковке, — вспоминает доктор Синьор. — Самым же интересным случаем была девушка-подросток, у которой все никак не начинались месячные, и мы диагностировали у нее синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера (врожденный порок развития женских половых органов, при котором нарушено формирование внутренних женских половых органов, вследствие чего отсутствует полностью или имеется очень короткое влагалище, матка также может отсутствовать или иметь неправильное строение). Это очень редкий дефект. Снаружи его обладательницы выглядят как совершенно нормальные девушки, так что подобные вещи диагностируются лишь тогда, когда они пытаются заняться сексом или же у них долгое время не начинается менструация. Увлекательное дело. Я надеюсь, что у той пациентки все хорошо", — говорит врач.



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При этом Синьор подчеркивает, что проблемы подавляющего большинства пациенток все же являются легко решаемыми, поэтому не стоит смущаться и откладывать визит к гинекологу. А вот запущенные случаи приводят к хроническим заболеваниям.





"Не стоит терпеть болезненные месячные, мириться с недержанием мочи или страдать из-за опущения матки. Если кто-то заявит, что это нормально и такова уж женская участь, не слушайте этих людей. Доктор всегда выслушает вас и предложит решение проблемы", — говорит она. "Если вы тратите больше денег на товары для женской гигиены, чем на еду, обязательно посетите гинеколога. В большинстве случаев проблемы не являются опасными для жизни, но при этом все же требуют обследования, особенно если речь идет о кровянистых выделениях после секса, кровотечениях во время менопаузы или сильных болях внизу живота".

У вас там нет ничего такого, чего мы не видели раньше, и нам все равно, если вы не успели побрить зону бикини или свои ноги. А если вы думаете, что встретив вас в супермаркете, я сразу начну вспоминать вид вашей вагины, то вы ошибаетесь. Гинеколог и акушер Жозефина Синьор. В свою очередь, консультант и акушер-гинеколог из Медицинского центра "Нуада" Энн Хендерсон подчеркивает, что все женщины до 60 лет должны принимать гормонально-заместительную терапию: "Эта терапия на 50% снижает риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Также гормонально-заместительная терапия улучшает настроение, уровень энергии и либидо", — утверждает доктор.

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По мнению доктора Синьор, большинство женщин также не осознают, как негативно лишний вес может повлиять на здоровье женской репродуктивной системы. Ожирение сильно повышает риск развития рака слизистой оболочки матки, а также может спровоцировать развитие поликистоза яичников и даже привести к бесплодию. Беременность у полных женщин также может протекать с осложнениями — проблемы возникают как с повышенным давлением, так и с отслойкой плаценты. Во время родов такие женщины нередко сталкиваются с сильными кровотечениями и дистоцией, а после родов у них могут появится риски возникновения тромбоза в ногах и легких.

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"Некоторые из осложнений могут быть крайне серьезными как для матери, так и для ребенка, но почти все из них можно предотвратить своевременным обращением к гинекологу", — говорит доктор Синьор, добавляя, что настоящий профессионал всегда найдет способ наиболее мягко и корректно обсудить с пациентом его проблему.

