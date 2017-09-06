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Не выдыхайте: семь звезд с неприятным запахом изо рта

DELFI Woman
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Бен Аффлек
Не выдыхайте: семь звезд с неприятным запахом изо рта
Foto: Reuters/Scanpix

Как бы мы не привыкли считать звезд идеальными, на самом деле они обычные люди, и, несмотря на их миллионные состояния, тренеров и хирургов, многие из них страдают от галитоза, а проще говоря неприятного запаха изо рта, пишет Nicki Swift.

Анджелина Джоли входит в список красивейших женщин Голливуда и в список красивейших женщин Голливуда с плохим запахом изо рта. Чтобы представить, как все плохо, мы просто скажем, что однажды на День Святого Валентина ее муж Брэд Питт подарил ей коробочку мятных пастилок. Близкий к паре источник поведал, что это шутка для своих, поскольку Питт неоднократно дразнил Джоли за ее запах изо рта.

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Бен Аффлек

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DELFI Woman

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