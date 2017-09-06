Не выдыхайте: семь звезд с неприятным запахом изо рта

Как бы мы не привыкли считать звезд идеальными, на самом деле они обычные люди, и, несмотря на их миллионные состояния, тренеров и хирургов, многие из них страдают от галитоза, а проще говоря неприятного запаха изо рта, пишет Nicki Swift.
Анджелина Джоли входит в список красивейших женщин Голливуда и в список красивейших женщин Голливуда с плохим запахом изо рта. Чтобы представить, как все плохо, мы просто скажем, что однажды на День Святого Валентина ее муж Брэд Питт подарил ей коробочку мятных пастилок. Близкий к паре источник поведал, что это шутка для своих, поскольку Питт неоднократно дразнил Джоли за ее запах изо рта.