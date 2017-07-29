Никакой соломы: как правильно ухаживать за волосами летом

Солнце, ветер, соль, вода и жара — пускай этим летом в Латвии не было всех этих сопутствующих лету вещей, но в это время года волосы нуждаются в особом уходе — они быстрее становятся жирными, а кончики — сухими и сильно секутся. Плавание в бассейнах, реках и озерах тоже не делают их здоровее, поэтому особое внимание обратите на здоровье ваших волос, пишет Delfi Viņa.