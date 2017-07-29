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Никакой соломы: как правильно ухаживать за волосами летом

DELFI Woman
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Как защитить волосы от иссушающего действия солнца и воды
Никакой соломы: как правильно ухаживать за волосами летом
Foto: Shutterstock

Солнце, ветер, соль, вода и жара — пускай этим летом в Латвии не было всех этих сопутствующих лету вещей, но в это время года волосы нуждаются в особом уходе — они быстрее становятся жирными, а кончики — сухими и сильно секутся. Плавание в бассейнах, реках и озерах тоже не делают их здоровее, поэтому особое внимание обратите на здоровье ваших волос, пишет Delfi Viņa.

Что делать, чтобы волосы выглядели замечательно и в жару, и в солнце? Как добиться того, чтобы волосы не становились похожими на солому после дня, проведенного у моря? Как избежать чрезмерного засаливания волос в течение дня? Это только некоторые из вопросов, на которые стоит обратить внимание при уходе за волосами летом.

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Как защитить волосы от иссушающего действия солнца и воды

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DELFI Woman

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