"Загорать в солярии — это как плавать в бассейне, который кишит крокодилами. Может быть интересно, приятно и увлекательно, но никогда не можешь знать, не цапнет ли тебя в следующий миг один из крокодилов и не откусит ли руку или ногу", — заявляет в разговоре с журналисткой Delfi Дитой Виновской врач, председатель правления общества "Дерматологи против рака кожи" Раймонд Карлс.

По его мнению, тот факт, что посещение солярия для здоровья вредно, является аксиомой, и нет ни одного научного исследования, которое опровергло бы это утверждение. Карлс сравнивает солярии с курением: "Скажите, разве курить в небольших количествах полезно для здоровья?". Даже в случаях, когда солярий вроде бы и мог принести пользу — например, в плане борьбы с пигментацией и прыщами — риск заполучить рак кожи приводит к тому, что искусственного загара лучше избегать.

Как пояснил Карлс, даже само излучение в соляриях иное, чем у солнца. В соляриях используют ультрафиолет типа "А", тогда как солнечное излучение внесено в категорию "Б". На самом деле желающие получить "порцию солнышка" посетители соляриев получают лишь минимальную дозу аналогичного естественному излучения.