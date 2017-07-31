Объясняем по науке: что такое "кофейный сон" и как он может изменить вашу жизнь

Обычно слова «кофеин» и «сон» воспринимаются как антонимы, но существует метод, который связывает эти два понятия в одно, и обеспечивает организм мощнейшим зарядом энергии на весь день. Издание Health.com подробно объясняет, в чем же хитрость этого, казалось бы, невозможного способа.

"Кофейный сон" работает по такому принципу: надо выпить чашку кофе и тут же вздремнуть. Звучит противоестественно, но кофеин начинает действовать только через 30 минут после приема кофе, поэтому подремать 20 минут более чем реально. Короткий дневной сон сам по себе является мощным зарядом энергии и ощутимо повышает концентрацию внимания и производительность. В идеале "кофейный сон" длится 30 минут, а это значит, что вы проснетесь как раз к тому моменту, как подействует кофеин. Результат: вы отдохнете и будете бодры и свежи.





Пока проведено не так много исследований в поддержку этого метода, но в 1997 году журнал Psychophysiology опубликовал статью об эксперименте, в ходе которого было выявлено, что сонные взрослые, принявшие дозу кофеина в 200 мг (эквивалент 473 мл кофейного напитка), а затем вздремнувшие, показали лучшие результаты в тесте на вождение, чем те, кто просто принял кофеин (и не поспал после этого) или плацебо.





В 2003 году в журнале Clinical Neurophysiology также были опубликованы результаты исследования, в рамках которого ученые разделили 10 молодых людей на 5 экспериментальных групп, каждая из которых выполняла задачи на компьютере и делала небольшой перерыв. Одна группа дремала по 20 минут, другая приняла 200 мг кофеина и сделала перерыв на короткий сон, участники третьей группы дремали, а затем умывались, четвертой — сразу после пробуждения смотрели на яркий свет, а в пятой группе исследуемые просто отдыхали. Лучшие результаты показала группы, которая сочетала кофеин с коротким сном.

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Если вы пьете кофе и ваш рабочий график позволяет вам время от времени делать паузы, то стоит попробовать этот способ регенерации энергии. Сочетание короткого сна с кофе освободит вас от злоупотребления кофеиносодержащих напитков в течение всего дня и вам будет легче и проще засыпать вечером.





Однако, у этого способа существует несколько противопоказаний. Если вы страдаете синдромом раздраженного кишечника (СРК) или повышенной чувствительностью желудка, то замените кофе на зеленый чай или полностью исключите кофеин. Кофе также может вызвать расстройство пищеварения, а это, несомненно, помешает качественному сну. Кроме того, если вы обладаете повышенной чувствительностью к стимуляторам в целом (например, от кофе или крепкого чая вы нервничаете, дрожите или у вас учащается сердцебиение), то этот метод, увы, не для вас.





Кроме того, применять метод кофейного сна не рекомендуется после 16 часов. Неписаное правило гласит: избегайте потребления кофеина за 6 часов до сна, чтобы вы смогли спокойно уснуть. И помните, что метод кофейной дремы подразумевает чашку кофе, а не целый кофейник, и 15-30 минут сна, а не двухчасовую сиесту.

