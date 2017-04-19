На подобный вопрос большинство женщин наверняка ответит бескомпромиссным "нет", однако не стоит спешить с выводами. Забеременеть, будучи уже беременной, вполне возможно. Такое явление называется "суперфетация", но встречается в человеческой практике крайне редко.

Суперфетация (лат. superfetatio) — добавочное оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности, в результате чего в матке женщины развиваются два плода (в одной или двух плацентах), возраст которых различен.

Такое оплодотворение происходит у людей чрезвычайно редко (всего зафиксировано десять подобных случаев) и нормой не считается (для других животных видов оно является нормальным явлением), но невозможным его все же считать нельзя. Суперфетация может произойти у женщины в течение месяца после наступления первой беременности. Но, чем больше разница в сроках между плодами, тем меньше у младшего из них в итоге шансов на выживание.



