На подобный вопрос большинство женщин наверняка ответит бескомпромиссным "нет", однако не стоит спешить с выводами. Забеременеть, будучи уже беременной, вполне возможно. Такое явление называется "суперфетация", но встречается в человеческой практике крайне редко.
Суперфетация (лат. superfetatio) — добавочное оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности, в результате чего в матке женщины развиваются два плода (в одной или двух плацентах), возраст которых различен.
Такое оплодотворение происходит у людей чрезвычайно редко (всего зафиксировано десять подобных случаев) и нормой не считается (для других животных видов оно является нормальным явлением), но невозможным его все же считать нельзя. Суперфетация может произойти у женщины в течение месяца после наступления первой беременности. Но, чем больше разница в сроках между плодами, тем меньше у младшего из них в итоге шансов на выживание.
В то же время, у исследователей есть сведения и о случаях, когда оба малыша, зачатие одного из которых произошло в условиях суперфетации, появлялись на свет здоровыми с разницей в возрасте в несколько недель. Рождение таких малышей стало возможным исключительно благодаря хирургическому вмешательству.
В целом суперфетация происходит очень редко из-за того, что плод, зачатый при имеющейся у женщины беременности, имеет ничтожно мало шансов на закрепление в матке, а если это и происходит, то в большинстве случаев заканчивается выкидышем. Врачи вероятность наступления беременности во время беременности расценивают как 1 к 1000000.