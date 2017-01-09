Ученые из университета Цинциннати обнаружили, что существует связь между внешностью человека и состоянием его здоровья, сообщает myjane.ru.
Специалисты выяснили, что красивые люди реже страдают депрессией, задыхаются от астмы, болеют сахарным диабетом. Такие результаты показало исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек.
Ученые объясняют это явление не только генетикой, но и привычкой следить за собой, которой обладают привлекательные мужчины и женщины.
Красивые люди больше двигаются, меньше едят, у них реже наблюдается избыточный вес. Отсюда и меньше болезней, считают исследователи.