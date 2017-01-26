В разные периоды менструального цикла и проблемы со сном бывают разными.





В начале менструального цикла (когда начинается кровотечение), снижается уровень гормона эстрогена, обмен веществ замедляется, появляется чувство сонливости, которое вызывает желание вздремнуть днем, но тем не менее не улучшает качество самого ценного, ночного сна, особенно в его быстрой стадии. К тому же длительные и сильные менструации могут приводить к анемии – одной из наиболее вероятных причин так называемого синдрома беспокойных ног, который тоже нарушает качество и продолжительность ночного сна.





Во время фолликулярной стадии в первой половине менструального цикла, когда мозг дает железам сигнал производить гормоны, стимулирующие развитие фолликула, стремительно вырастает и уровень эстрогена. Чувство сонливости уходит, но на смену может прийти перевозбуждение и бессонница. Качество быстрого сна при этом улучшается, но как правило ближе к концу ночи, что делает тяжелым пробуждение. Таким образом, в период менструального цикла, предшествующий овуляции, бывает трудно заснуть и трудно проснуться.





В период ранней лютеиновой фазы, примерно спустя неделю после овуляции, возрастает производство гормона прогестерона, приводя к повышению температуры тела. При этом нарушается суточный ритм, или ход ваших биологических часов, контролируемый мелатонином. Вам хочется пораньше лечь спать, но и просыпаться вы будете раньше. Во время этой фазы обмен веществ ускоряется, возрастают чувство голода и аппетит. Сон становится менее крепким и приносит меньше отдыха.





В финальной стадии, предшествующей менструации, - поздней лютеиновой стадии, - когда большинство женщин начинает испытывать симптомы ПМС, баланс эстрогена и прогестерона становится оптимальным, их уровни падают до средних значений, что улучшает как качество, так и продолжительность сна, а также увеличивает энергичность в течение дня.





Что же получается? Нормально высыпаться можно только одну неделю из месяца? Как ни трудно спорить с природой, ее все же можно обмануть с помощью несложных приемов в определенные дни цикла:





1. Увеличьте потребление жидкости





В период, предшествующий менструации, во время нее и несколько дней после нее важно увеличить употребление жидкости, чтобы снять отеки и задержку жидкости, которые часто возникают в этих фазах цикла, утяжеляют работу почек, сердца и вызывают дискомфорт во время сна. Неплохо также в этот период ограничить употребление соли.





2. Принимайте дополнительно кальций





Согласно медицинским исследованиям, ежедневный прием 1200 мг кальция на 50% уменьшает симптомы ПМС. Вдобавок, кальций обладает седативными свойствами, что тоже улучшает качество сна.





3. Принимайте дополнительно магний





Магний обладает способностью улучшать настроение, увеличивая уровень серотонина. В комбинации с кальцием магний – хороший мышечный релаксант, который облегчает засыпание и предотвращает синдром беспокойных ног и ночные ножные судороги. При тех или иных проблемах со сном желательно ежедневно принимать 400 мг магния.





4. Начиная с 2 часов дня откажитесь от кофеина





Кофеин – сильный стимулятор, препятствующий засыпанию. Его действие сохраняется более 4 часов. Поэтому при чувствительности к кофеину его следует убирать из меню уже после 2 часов дня. И это не только кофе и энергетики, но и крепкий чай и кола.





5. Физические нагрузки перенесите на светлое время суток





У людей, регулярно занимающихся спортом, сон глубже, лучше и дольше, чем у тех, кто предпочитает сидячий образ жизни. Но посещение тренажерного зала и прочие физические нагрузки меньше чем за 4 часа до сна, наоборот, могут привести к бессоннице. Зато спорт при свете дня способен улучшать выработку мелатонина вечером. Незадолго до сна возможны лишь спокойные прогулки на свежем воздухе, хорошо снимающие стресс и насыщающие кровь кислородом, либо медитативные упражнения, например, йога.





6. Питайтесь перед сном правильно





За сон отвечает гормон мелатонин. При нарушении его выработки лучше засыпать помогут некоторые продукты, способствующие нормализации мелатонина: овсянка, молоко, бананы, постная индейка и грецкие орехи. Достаточно небольшого количества этих продуктов, чтобы качество сна значительно улучшилось.