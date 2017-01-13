Почему-то манипуляции принято считать исключительно женской прерогативой. Тем не менее ничто человеческое не чуждо и мужчинам — они тоже тайно хотят править миром и женщинами. Психолог Рина Моисеева рассказывает Леди.mail.ru о самых распространенных видах мужской манипуляции.
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