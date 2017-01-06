"Надеюсь, все насладились праздничными днями и отпуском на всю катушку и получили огромный заряд позитива! Думаю, что и заряд калорий тоже получили, это практически неизбежно: походы в гости, застолья с друзьями и родными — столько всего вкусненького вокруг, что очень тяжело не соблазниться", — пишет на organicwoman.ru коуч по питанию Екатерина Андреева.
Наверняка случалось, что немного перестарались с дегустацией всего этого разнообразия, и чувство тяжести не заставило себя долго ждать.
Хорошая новость: наш организм — самовосстанавливающаяся система. Однако его ресурсы не бесконечны, и хорошо бы ему немного посодействовать в благом деле избавления от последствий длинных праздников:
- Помочь очиститься от накопленных излишков, которые замедляют обменные процессы;
- восстановить здоровую микрофлору кишечника (мы ведь помним, что именно там живет наш иммунитет? А зима еще впереди, нужно держать его уровень на высоте!);
- напитать клеточки и ткани влагой и коллагеном, восстановить их и уменьшить окисление нашей внутренней среды (именно в результате окислительных процессов образуются свободные радикалы, которые разрушают здоровые клетки);
- ну и уже наконец-то внедрить хотя бы одну-две полезные привычки в регулярную практику, новый год же наступил, сейчас самое время!
Как поддержать организм и помочь ему восстановиться быстрее?
1. Пьем больше теплой воды, травяного чая, чая с имбирем. Очень хорошо начать день со стакана теплой воды с лимоном. Если это еще не стало частью вашего утра, то попробуйте, и уже через неделю-две почувствуете разницу. Теплая вода натощак запускает перистальтику кишечника, помогает организму проснуться и очиститься. Лимон витаминизирует, очищает кровь и не только: он помогает ощелачивать организм. Именно ощелачивать, я не ошиблась! Несмотря на кислый вкус, этот замечательный плод относится к щелочным продуктам.
Если в течение дня вам трудно пить просто воду, попробуйте добавить в воду кусочки фруктов, чередуйте ее с травяными чаями (ромашка, мята, гибискус, липовый цвет). Главное, чтобы напитки были не сладкими и без кофеина.
2. Стабилизируем уровень сахара в крови и восстанавливаем микрофлору кишечника. После праздничных застолий организм будет требовать и упрашивать вас накормить его чем-нибудь сладким, мучным, тяжелым. Все это потому, что за праздники благополучно запускаются инсулиново-кортизоловые качели, успокоить которые нужно, чтобы восстановить здоровый баланс гормонов и микроэлементов.
Для этого едим как можно большее количество и разнообразие овощей (мои любимые рецепты будут в финале). Если вы в зиме, то овощи лучше есть в теплом виде: тушеные, припущенные, запеченные, в виде супов, теплых салатов, дала, рагу и прочих замечательных питательных блюд.
Овощи решают сразу множество задач: очищают кишечник, как щетка, помогают восстановить микрофлору кишечника (особенно если про ферментированные овощи не забывать), помогают стабилизировать сахар в крови, ощелачивают и насыщают необходимыми организму после застолий микроэлементами и витаминами.
3. Насыщаемся коллагеном. В этом помогут домашние костные бульоны, сваренные с добавлением небольшого количества лимонного сока. Если вы не вегетарианец, то это просто то, что доктор прописал. Добавляйте в бульоны любимые овощи, варите на их основе овощные супы и дал, а можно просто выпить чашечку бульона с отварным яйцом.
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