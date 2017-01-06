Наверняка случалось, что немного перестарались с дегустацией всего этого разнообразия, и чувство тяжести не заставило себя долго ждать.





Хорошая новость: наш организм — самовосстанавливающаяся система. Однако его ресурсы не бесконечны, и хорошо бы ему немного посодействовать в благом деле избавления от последствий длинных праздников:

Помочь очиститься от накопленных излишков, которые замедляют обменные процессы;

восстановить здоровую микрофлору кишечника (мы ведь помним, что именно там живет наш иммунитет? А зима еще впереди, нужно держать его уровень на высоте!);

напитать клеточки и ткани влагой и коллагеном, восстановить их и уменьшить окисление нашей внутренней среды (именно в результате окислительных процессов образуются свободные радикалы, которые разрушают здоровые клетки);

ну и уже наконец-то внедрить хотя бы одну-две полезные привычки в регулярную практику, новый год же наступил, сейчас самое время! Как поддержать организм и помочь ему восстановиться быстрее?

1. Пьем больше теплой воды, травяного чая, чая с имбирем. Очень хорошо начать день со стакана теплой воды с лимоном. Если это еще не стало частью вашего утра, то попробуйте, и уже через неделю-две почувствуете разницу. Теплая вода натощак запускает перистальтику кишечника, помогает организму проснуться и очиститься. Лимон витаминизирует, очищает кровь и не только: он помогает ощелачивать организм. Именно ощелачивать, я не ошиблась! Несмотря на кислый вкус, этот замечательный плод относится к щелочным продуктам.

