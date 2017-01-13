В исследовании приняли участие 265 человек, состоящие в разных типах отношений. В результате эксперимента выяснилось, что те люди, которые имели сильную эмоциональную связь со своим партнером, а также давно находились в счастливом браке имели здоровые зубы и полость рта. Соответственно, люди в которых брак "трещит по швам", и супруги не понимают друг друга, имели серьезные проблемы со здоровьем полости рта, вплоть до запущенного кариеса и выпадения зубов.





Ученые связывают это с тем, что человек который счастливый в отношениях всегда будет заботиться о своем здоровье и здоровье своего партнера, что и обусловливает частые походы к дантисту в целях профилактики состояния зубов и полости рта.