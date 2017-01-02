Что же делать? В дополнение к как можно более активному образу жизни и сезонному зимнему питанию стоит особо сфокусироваться на некоторых витаминах и минералах, которые помогут сбалансировать последствия наступления зимы.

ВИТАМИН D

Поскольку мы в основном получаем витамин D из солнечных лучей, то зимой большинство сталкивается с его нехваткой. И это очень заметно по состоянию здоровья: витамин D участвует в процессе метаболизма минералов, удерживает в костях кальций, помогая им оставаться здоровыми и крепкими, регулирует иммунную систему, что очень важно в простудный сезон.

Как пополнить запасы витамина D? Как можно больше гулять и ловить каждый лучик солнца! Включать в свой рацион хорошего качества масло, молоко, жирный творог, яйца, грибы, печень трески и жирные сорта рыбы.