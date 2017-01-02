Зима — это не только долгожданный пушистый снежок: более короткие дни означают меньше солнечных лучей, морозы частенько заставляют прятаться дома под уютным пледом и меньше двигаться, свежих продуктов на фермерских рынках становится все меньше, кожа заметно сохнет и трескается, пишет organicwoman.ru.
Что же делать? В дополнение к как можно более активному образу жизни и сезонному зимнему питанию стоит особо сфокусироваться на некоторых витаминах и минералах, которые помогут сбалансировать последствия наступления зимы.
ВИТАМИН D
Поскольку мы в основном получаем витамин D из солнечных лучей, то зимой большинство сталкивается с его нехваткой. И это очень заметно по состоянию здоровья: витамин D участвует в процессе метаболизма минералов, удерживает в костях кальций, помогая им оставаться здоровыми и крепкими, регулирует иммунную систему, что очень важно в простудный сезон.
Как пополнить запасы витамина D? Как можно больше гулять и ловить каждый лучик солнца! Включать в свой рацион хорошего качества масло, молоко, жирный творог, яйца, грибы, печень трески и жирные сорта рыбы.
ВИТАМИН С
Укрепляет иммунную систему и борется с инфекциями. Помогает в выработке коллагена, сохраняя кожу эластичной, а кости и суставы сильными. Является антиоксидантом, помогает защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает в антистрессовой защите организма.
Как пополнить запасы витамина С? Включать в рацион темно-зеленую листовую зелень, перец разных цветов, цитрусовые фрукты, помидоры и другие яркие фрукты и овощи.
ВИТАМИН Е
Антиоксидант, защищает клетки от повреждения. Помогает телу грамотно использовать кислород. А также очень хорош для кожи: ваша сохнущая зимой кожа поблагодарит вас за пополнение его запасов!
Как пополнить запасы витамина Е? Витамин Е содержится в семечках и орехах, это семена подсолнечника, кунжутные, арахис. Горошек и бобовые культуры, зелень тоже будут в помощь. И не обходите стороной тунец, сардины и лосось.
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