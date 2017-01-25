Реалистические ожидания. Будьте абсолютно практичны в том, что касается ваших ожиданий от результатов пластических операций. Сегодня пластические хирурги способны изменить некоторые косметические несовершенства, но это не делает их волшебниками. Вас никогда не смогут омолодить на 30 лет, а гадкого утенка не превратят в прекрасного лебедя.





Планируйте надолго вперед. Если через неделю вы уже собираетесь блистать с новой внешностью на свадьбе, то не следует обращаться к хирургу за 11 часов до выхода в свет. Помните о том, что вашему организму необходимо время для заживления после пластической операции. Поэтому очень важно, чтобы вы спросили у эксперта, какой объем времени вам нужно иметь в запасе.





Готовьтесь к осложнениям. Довольно глупо ожидать, что пластические операции будут проходить без осложнений, которыми сопровождаются другие хирургические процедуры. Все разновидности операций в хирургии примерно равны по степени риска. Естественно, что и вам могут грозить послеоперационные инфекции, отторжения, а также другие риски.





Не ждите изменений немедленно. Не следует думать, что через несколько часов после операции, когда с вас снимут повязки, ваше лицо волшебным образом изменится. Физиологические несовершенства внешности не исчезают по мановению волшебной палочки, вашему организму потребуется время для того, чтобы адаптироваться к результатам операции. А пока готовьте себя к огромным синякам, отекам и т. п.





Откажитесь от вредных привычек. Любой пластический хирург, если он является настоящим профессионалом, скажет вам о том, как важно вести здоровый образ жизни до и после операции. Кроме того, косметическая хирургия не является альтернативой здорового образа жизни, и вам все равно необходимо следовать правильному питанию, физическим нагрузкам, а также воздерживаться от злоупотребления алкогольными напитками и стараться никогда не курить.



