Солнечный ожог: как уменьшить боль и помочь пострадавшей коже

Этим летом погода балует нас гораздо реже, чем в предыдущие годы, но это не значит, что находясь на открытом солнце, вам больше не нужно использовать защитные средства. Кожа, неподготовленная к принятию солнечных ванн, может легко и быстро обгореть, а если вам уже не удалось избежать неприятных последствий загара, то рекомендуем прислушаться к советам Delfi Viņa и фармацевта Иванды Крастини о том, как уменшить боль и улучшить состояние пострадавшей кожи.

Защита, защита и еще раз защита

Перед тем, как отправиться загорать, обязательно используйте солнцезащитный крем или спрей. В аптеках доступны средства с различным SPF-фактором. Но в солнечную погоду специалисты рекомендуют пользоваться средствами с SPF не ниже 30, а людям со светлой и чувствительной кожей, а также маленьким детям, определенно стоит приобретать средства с SPF 50+. Использование солнцезащитных кремов и спреев защитит кожу не только от вредных ультрафиолетовых лучей, но и от преждевременного старения. Кроме того, помните о самом лучшем времени для загара — с 9 до 11 ч утра и после 16 часов вечера. Не рекомендуется загорать в обеденное время (с 12 до 15 часов), когда солнце особенно сильно воздействует на кожу. Не забывайте также и о других базовых правилах безопасности:





Во время принятия солнечных ванн нельзя спать и долго находиться в одной позе;

Чтобы избежать солнечного удара и ожога век, необходимо прикрывать голову и глаза;

Перед выходом на солнце ни в коем случае не очищайте тело мылом, лосьонами, одеколонами, туалетными водами (все эти средства содержат в себе осушающие кожу ингредиенты) — это разрушает защитный слой кожи и она становится чувстсвительнее к ультрафиолетовому излучению.

Первая помощь при солнечном ожоге

Крайне важно незамедлительное принятие мер при первых признаках ожога — как только вы ощутите зуд или заметите покраснение или раздражение. Первый шаг — уйти с открытого солнца, чтобы прекратить воздействие УФ-излучения на кожу. Перегретой коже необходимо срочное охлаждение. Но при этом ни в коем случае не пытайтесь добиться эффекта ледяной водой — слишком резкий перепад температуры может усугубить ваше состояние, поэтому используйте воду чуть прохладнее комнатной температуры, а также используйте гель (или чистый сок) Алоэ — благодаря своей структуре, это природное средство быстро и эффективно охладит перегревшийся участок кожи, а входящие в его состав микроэлементы помогут скорейшему заживлению кожи после ожога. Кроме того, алоэ — замечательный увлажнитель, и его можно найти практически в любой аптеке. Если же вы испытываете болевые ощущения — попросите у фармацевта мазь или крем с ибупрофеном — он поможет снять боль и уменьшит воспаление.





"Важно помнить, что обгоревшая на солнце кожа не только плохо выглядит, болит и слезает — ожог может вызвать изменения кожных покровов в долгосрочной перспективе — именно благодаря ожогам большинство людей сталкиваются с преждевременным старением кожи, а также с повышением риска появления меланомы. Если вы однажды обгорели на солнце, впредь будьте очень внимательны, чтобы подобное не повторилось", — объясняет Крастиня.

Средства, применяемые после ожогов

В аптеках сегодня достаточно широкий выбор средств, которые можно использовать в качестве помощи при уходе за обгоревшими участками кожи (речь идет только о легких ожогах — в более тяжелых случаях настоятельно рекомендуем не откладывать визит к дерматологу!). Кроме вышеупомянутого геля алоэ, есть еще масса средств, содержащих пантенол и элементы для выработки коллагена. Кожа после ожога еще долгое время будет очень нежнойи чувствительной, поэтому на данном этапе вы должны сделать все для ускорения ее регенерации. Гели и мази (к примеру, Солкосерил, Бепантен и Спасатель) помогают восстановить поврежденную ткань и удалить следы ожога.

Помните об увлажнении и комфорте

Одно из не столь очевидных следствий солнечного ожога — обезвоживание всего организма, поэтому не только увлажняйте кожу специальными средствами, но и увеличьте потребление воды. Чтобы избежать натирания и чувства дискомфорта, выбирайте свободную одежду из натуральных "дышащих" тканей.