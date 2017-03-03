Дело в том, что сода — очень сильный абразив, способный оттереть даже накипь со сковородки, и бесконтрольное ее использование способно повредить эмаль.





"Чуть менее сильные, но также небезвредные абразивы — глюконат кальция и активированный уголь. Да, эти вещества до сих пор используются при производстве зубных паст, однако, стоматологи не рекомендуют использовать их самостоятельно. Кроме того, их действие ограничивается механическим очищением зубов от налета, а не собственно отбеливанием. Перекись водорода, действительно, используется при профессиональном отбеливании, однако, там она присутствует в других концентрациях, чем в той перекиси, которую мы покупаем в аптеке, кроме того, в профессиональных гелях действуют и другие вещества, активизирующие активные вещества в дентине, который и отбеливается на самом деле", — комментирует Юлия Клоуда, руководитель онлайн-журнала Startsmile.ru.





Относительно безопасными считаются лимонный сок и клубничное пюре. Наносить их на зубы можно любым способом: смазывая с помощью ватной палочки, натирая зубы цедрой лимона или накладывая пюре на зубы зубной щеткой. После этого следует прополоскать рот, ведь длительное воздействие фруктовых кислот на зубы способно ослабить эмаль.





"Также стоит помнить, что после любого отбеливания рекомендуется соблюдать бесцветную диету. В ходе отбеливания эмаль становится более пористой и восприимчивой к красящим веществам. Именно поэтому следует ограничить потребление ярко-красных ягод, свеклы, красного вина, некоторых соусов и специй, например, карри. Кроме того, чай и кофе способны оставлять на зубах налет, такой же, какой остается на чашках. Конечно, полностью исключать ягоды или чай не стоит, но после них следует тщательно ополаскивать полость рта чистой водой. Отдельно следует упомянуть курение как сильный фактор пожелтения зубов. Кстати, в некоторых случаях эта привычка может служить противопоказанием к отбеливанию зубов из-за того, что налет очень быстро возвращается", — добавляет эксперт.