Симптоматика предменструального состояния или, как его обычно называют, ПМС, знакома практически любой женщине — появление головных болей, нервозности, резких смен настроения, нарушения стула, отечность, боли в животе, а также в суставах. Признаки недомогания в большинстве случаев наблюдаются около двух недель, причем они могут закончиться как перед началом менструации, так и с ее окончанием. Проявления ПМС наблюдаются как в легкой, так и в тяжелой формах.





Тяжелое течение заболевания — явление крайне нечастое, сопровождающееся нарушениями в деятельности сердца и сосудов. В то же время легкая форма ПМС — это нестабильное, но относительно не опасное психологическое состояние, которое не предполагает медикаментозного лечения. Именно поэтому многие женщины пытаются справиться с проявлениями предменструального недомогания без помощи специалистов, считая его просто легким недомоганием, не приносящим особого вреда организму.





Но медицинские исследования показывают, что игнорирование даже легких психологических, вегетососудистых, а также эндокринных нарушений, представляет опасность для женского здоровья. Молодые женщины, не придающие значения проявлениям ПМС, в дальнейшем значительно труднее переживают период климакса, а также чаще страдают от таких заболеваний, как остеопороз, наличие избыточного веса, болезней сердечно-сосудистой системы.