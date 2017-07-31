У меня рак. Это конец? Четыре совета онколога, которые помогут настроиться на борьбу с болезнью

Онкологический диагноз вносит серьезные изменения не только в жизнь самого пациента, но и в жизнь его близких. Вне зависимости от причин, спровоцировавших заболевание, нужно бороться с ним, четко соблюдая врачебные предписания. А еще очень важно не оставаться наедине со своей проблемой. Советами, которые могут помочь в борьбе с тяжелой болезнью, делится известный латвийский онколог Линда Брокане — кстати, в рамках особой акции ее пациенты даже решились покорить вершину Монблан, пишет Delfi Viņa.

Не боритесь с бедой в одиночку

"Своим пациентам я всегда говорю — есть две вещи, которые следует запомнить, если вам предстоит лечение онкологии: во-первых, рак — еще не конец жизни, а во-вторых — во время выздоровления человеку не стоит оставаться одному. Ни в коем случае не отдаляйтесь от людей, ибо общение имеет терапевтический эффект. Конечно, это нелегко — как в эмоциональном, так и в физическом плане — хочется уберечь не только себя, но и близких, и друзей, для которых ваше заболевание может стать настоящим ударом. Но поддержка со стороны необходима. Я всегда объясняю, что, если трудно делиться эмоциями с близкими, то есть еще группы поддержки, объединяющие пациентов с одинаковыми диагнозами. А кто может понять вас, если не человек, сам проходящий через такую же борьбу?", — говорит доктор Брокане.

Диагноз "рак" — это всегда тяжело. Даже если болезнь обнаружена на первой стадии, после успешной операции она все еще может нанести пациенту психологическую травму, с которой ему придется затем справляться. Именно поэтому так важно оставаться открытым и искать точки соприкосновения с другими людьми, принимая их поддержку. Линда Брокане.

По словам онколога, пациенты из разных стран к своему диагнозу относятся тоже по-разному. Конечно, любому человеку сложно перебороть шок после того, как он узнает, что у него злокачественная опухоль.

"Часто пациенты воспринимают свой диагноз с обреченностью — именно поэтому я подчеркиваю важность осознания того, что жизнь на этом моменте не останавливается. А ведь есть и такие пациенты, которые с особым рвением начинают изучать медицинские материалы, узнавать из различных источников информацию о том, что и как делать, чтобы выздороветь. Поэтому и важна коммуникация — нужно видеть и слышать других больных, обмениваться переживаниями и опытом", — считает доктор.

Задача родных — понять и быть рядом

"От тяжелого диагноза страдает не только сам пациент — это также серьезная проверка и для его родных. Ведь они должны стараться понять его, поддержать, при этом не впадая в крайности. Нужно уметь слышать больного и обязательно учитывать его желания. Следует понимать, что его жизнь после такого диагноза, вероятнее всего, перевернулась вверх дном. В момент, когда человек узнает, что у него рак, он находится в шоке — этот период нужно переждать, позволив эмоциям утихнуть. Сначала любые слова будут казаться больному неуместными — это тоже нормально. В момент шока от него не стоит ожидать рациональности. А стоит аккуратно поддерживать, делая акцент на выздоровлении, но при этом помня о том, что окончательное принятие решений лежит на больном, а не на других людях", — объясняет доктор.

Нужно просто быть более чуткими, и понимать, что больному в конкретный момент действительно необходимо. Он не должен тратить свои силы на борьбу еще и за свое мнение. Кроме того, нередко онкологические пациенты расстраиваются из-за того, что окружающие начинают относиться к ним как-то "иначе". Из-за непонимания больной может даже в обществе друзей и родственников остаться одиноким перед своей проблемой — этого нельзя допускать. Линда Брокане.

В своей практике Брокане нередко становилась свидетелем того, как пациент с чудесной и оказывающей поддержку семьей испытывал трудности из-за того, что родственники отказывались соглашаться с принятыми им решениями — они (пусть даже и неосознанно) давить на больного, навязывать ему свое мнение. Разумеется, ничего плохого родные не хотели, но вполне понятно, почему пациент чувствовал себя подавленным. Только подумайте — мало того, что он должен "переварить" столь тяжелый диагноз, так еще и все вокруг ему что-то говорят, советуют и подсовывают. Как пациенту, так и его близким может помочь специальная литература — книги, описывающие различные истории онкологических больных. Один из таких авторов — Кен Уилбер. У его жены был диагностирован рак молочной железы, и весь путь борьбы с болезнью писатель прошел вместе со своей любимой. А затем, в 1991 году издал книгу Grace and Grit, являющуюся и по сей день единственным произведением, которое одновременно подходит как для больного, так и для того, кто его поддерживает.

Находите силы даже в самые тяжелые моменты

"Я работаю как с местными, так и с иностранными пациентами. Если говорить о различиях между ними, то стоит отметить, что люди из теплых и более развитых стран, с гораздо большей энергией делают все, чтобы вылечиться. Это можно объяснять по-разном, но не последним фактором является большая доступность информации об онкологии для англоговорящих людей. В Латвии гораздо меньше интегративных книг про рак, хотя в мире такой литературы достаточно", — рассказывает доктор Брокане.

"В Латвии мне никогда не приходилось наблюдать такую ситуацию, чтобы пациент на консультацию приходил уже с пачкой исследований по теме заболевания. А иностранные пациенты стараются углубиться в свой диагноз, задают вопросы — это их жизнь, их здоровье. Это такой момент, когда пациент берет на себя ответственность и хочет сотрудничать с врачом в процессе своего лечения, а не переносить эту ответственность всецело на специалиста. Хотелось бы латвийцам пожелать смелости! Тут есть чему поучиться у иностранцев. А вообще, у человека нет границ!", — говорит она.

Движение должно стать частью жизни

"Большое значение в процессе выздоровления, конечно, имеют физические нагрузки. Если раньше вы занимались спортом, то ни в коем случае не прекращайте тренировки", — советует доктор.

Конечно, нужно учитывать и тяжесть заболевания, и выбор терапии, и ее побочные эффекты. Но по возможности необходимо заниматься спортом. Для более эффективной борьбы с раком нужно тренировать кардиоваскулярный аппарат, наладить обмен веществ, избавиться от токсинов.

"Физические нагрузки — неоценимый вклад в здоровье каждого из нас — это то, что не может обеспечить медицина. Движение должно действительно стать частью вашей жизни", — резюмирует Брокане.