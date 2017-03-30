Любимые духи, туалетная вода или дезодорант — непременные спутники любого человека, который заботится о собственной гигиене и привлекательности. Но задумывались ли вы когда-либо о том, какое именно воздействие оказывают на организм человека духи помимо приятного запаха?

Ученые из Университета Мельбурна выяснили, что у каждого третьего австралийца отмечаются неприятные побочные эффекты из-за ароматизированных косметических продуктов. Среди подобных эффектов нарушения дыхания, мигрень или тяжелые головные боли, раздражения кожи и даже приступы астмы.





Впрочем, ароматизированные продукты не исчерпываются одними духами и туалетной водой. В эту категорию входят мыло, самые разные спреи, очистители для домашнего хозяйства и для стирки белья и ароматизированные свечки. Все это также может негативно воздействовать на здоровье.





Авторы исследования говорят от целой эпидемии проблем со здоровьем по этой причине. Сегодня около 98,5% жителей Австралии подвержены воздействию тех или иных ароматизированных продуктов хотя бы один раз в неделю.





Исследование показало, что 7,7% человек вынуждены брать больничный или даже уходить с работы из-за болезней, вызванных воздействием ароматизированных продуктов. Для снижения риска до минимума эксперты призывают попытаться выбирать неароматизированные продукты так часто, как это возможно. И конечно, необходимо почаще открывать окна, чтобы обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха в помещении.

