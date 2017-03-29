Ирландские исследователи провели серию экспериментов, и в результате пришли к заключению, что половое влечение и регулярные занятия сексом способствуют активному производству витамина D человеческим организмом. Этот витамин взаимодействует с генами долголетия, благодаря чему способен увеличивать среднюю продолжительность жизни, показали более ранние научные изыскания.

Кроме того, во время во время секса вырабатывается окситоцин — гормон, улучшающий мозговую деятельность. Специалисты утверждают, что заниматься сексом следует не меньше трех раз в неделю — в таком режиме у партнеров существенно снижается вероятность сердечного приступа.





Что касается рациона питания, то, как заявил руководитель испытаний Эрик Браверман, в нем обязательно должны присутствовать белковые продукты — особенно, если регулярный секс по каким-то причинам недоступен. Такие продукты помогают организму в выработке гормонов, способствующих хорошему самочувствию, важному условию долголетия.