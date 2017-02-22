Исследователи изучали факторы риска неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). При этом заболевании в печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем, накапливаются жировые отложения. По приблизительным оценкам, от НЖБП, одной из стадий которой является неалкогольный стеатогепатит, страдают до 9,6% детей во всем мире.





Исследование показало: потребление фруктозы было связано с высокими уровнями мочевой кислоты в крови. А концентрация мочевой кислоты, в свою очередь, чаще была повышена у участников с неалкогольным стеатогепатитом.