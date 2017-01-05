Возможно, женщинам, которые мечтают о ребенке, стоит пересмотреть питание и включить в рацион молочные продукты с нормальной или повышенной жирностью, например, заменить обезжиренное молоко в своем рационе на цельное, а вместо йогурта есть мороженое.

Причины большинства проблем с овуляцией, ведущих к бесплодию, известных также как женское ановуляционное бесплодие, пока неизвестны. Однако они часто бывают связаны с нарушениями режима питания, гормональным дисбалансом, избыточными физическими упражнениями, дисфункцией щитовидной железы и устойчивостью к инсулину.