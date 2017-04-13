Немецкие исследователи представили новую методику, позволяющую доставлять лекарства при некоторых видах рака, а также гинекологических болезнях. Специалисты предлагают использовать сперматозоиды в качестве "курьеров лекарств", что позволит доставить конкретный препарат прямиком к раковой опухоли, не повредив при этом здоровые клетки.

Исследователи провели эксперимент: они использовали плавательную способность сперматозоидов в определенной физиологической среде, поместили в них лекарственный препарат, и заключив сперматозоиды в особые нано-оболочки, воздействуя на них магнитным полем, задавали сперматозоидам направление движения. По достижении опухоли в оболочке разжимались крепления, удерживавшие сперматозоид, и лекарство успешно попадало внутрь опухоли, пишет arXiv.org





Сперматозоиды не только предлагают более высокую возможность инкапсуляции лекарственных препаратов и являются более выносливыми по сравнению с другими нано- и микроносителями, а также позволяют минимизировать возможные побочные эффекты лекарств. Кроме того, сперма, в отличие от других клеток или микроорганизмов, не способствует размножению патогенных бактерий — это делает данную био-гибридную систему поистине уникальной.





Пока что метод был протестирован лишь в лабораторных условиях, но исследователи рассчитывают, что такой метод можно будет в дальнейшем использовать для лечения рака женской репродуктивной системы, к перемещению по которой сперматозоиды способны от природы.