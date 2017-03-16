В чернике содержатся аминокислоты — триптофан и тирозин. Они компенсируют потребность в белке, возникающую после родов и приводящую к снижению уровня гормонов, вызывающих хорошее настроение.





Ученые выяснили: на пятый день после родов, если женщина начинала прием добавок с черникой, то у нее не ухудшалось настроение. Между тем, обычно именно в этот момент проявляется негативное настроение. И когда ощущение грусти или тоски сильные, то риск полноценной депрессии повышается в четыре раза.





Постродовая депрессия посещает каждую пятую женщину. Начинается она обычно в первый месяц после родов. Но, в принципе, может дать о себе знать в любой момент первого года жизни ребенка. Кстати, многие женщины не знают, что у них депрессия, так как она развивается последовательно.





Анализ состояния 41 женщины, в свою очередь, показал пользу от потребления черники. Это уже не первый раз, когда эксперты говорят о позитивном влиянии черники на мозг. Ранее было доказано, что она увеличивает силу мозга у пожилых людей за счет усиления кровотока. Чем активнее приток крови, тем больше кислорода и питательных веществ поступает в мозг.