Исследование было проведено на мышах. Ученые заметили, что самки с "выключенным" геном Nlrp2 сталкивались с рядом негативных последствий, включая невынашивание беременности из-за аномального развития плаценты, выкидыши до имплантации и (реже) рождение потомства с отклонениями в развитии.





Вышеупомянутая мутация у самцов не влияла на их фертильность и потомство. Исследователи наблюдали за самками, являвшимися носителями мутации.





Некоторые из них не могли забеременеть, у других рождались мертвые детеныши с аномалиями, а третьи просто рожали меньше детенышей, чем мыши без мутации. Также специалисты попытались вырастить яйцеклетки мышей с мутацией в лаборатории, но они не развивались.