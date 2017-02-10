После произнесения речи добровольцам предложили посчитать в обратном порядке от 1022 до 13. То есть, у участников вызывали стресс. Перед началом эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первая группа должна была следить за своей осанкой (сидеть прямо), а вторая могла сидеть в любой позе.





Исследование показало: добровольцы, которые сидели прямо, меньше устали и испытывали больше энтузиазма по сравнению со второй группой. Кроме того, эти участники отвечали на вопросы, используя больше слов. Также они реже пользовались такими местоимениями, как "я" и "мне". Это говорило о том, что они были меньше сосредоточены на себе. Так, судя по всему, правильная осанка может улучшить настроение. Правда, ученые не выяснили, долго ли сохранялся положительный эффект.