Люди, которые вырабатывают привычку воспринимать все происходящее в их жизни без уныния, отличаются лучшими показателями физиологического здоровья и склонностью к долголетию. Об этом выводе ученых рассказал "ВладТайм".





По словам ученых, оптимизм нередко воспринимается как неспособность адекватно оценивать реальность вокруг себя. Тем не менее, данные целого ряда исследований показывают: люди-оптимисты меньше болеют и дольше живут.





"Они не смотрят на возникающие проблемы как на унылую закономерность и тупиковую ситуацию, поэтому не склонны впадать в депрессию, что позитивно отражается на их организме. Их эмоциональный фон более стабилен, и это дополнительно способствует долголетию", — пояснили исследователи.



