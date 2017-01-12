Речь идет о фталатах, которые применяются при производстве пластмассы. Они делают материал более прочным, и благодаря им приобретаются такие свойства, как прозрачность и гибкость.





В настоящее время в связи с негативным влиянием этой группы веществ на здоровье идет общая тенденция замены низкомолекулярных (DEHP) высокими (DINP и DIDP) фталатами в качестве предпочтительного пластификатора.

Аббревиатура фталатных соединений:

BBP — бутилфенил-фталат; DNOP — диоктилфталат; DHP — ди-н-гексил-фталат; DIDP — ди-цзодецил-фталат; DBP — ди (н-бутил) фталат; DEHP — ди (2-этилгексил) фталат; DEP — диэтилфталат.



Какой же вред эти соединения наносят человеческому здоровью? Наибольшее практическое значение имеет проблема накопления фталатов в организме и хронического отравления. Беда в том, что эти соединения способны накапливаться в организме, а действие разных видов их суммируется. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые производители не соблюдают нормы.





Поэтому если вы обожаете фастфуд, лучше приготовьте гамбургер и картошку дома.