Ученые выяснили, что гораздо большую опасность для фигуры и здоровья представляет не сам фастфуд, а упаковка, в которой ее продают, пишет MyJane.ru.
Речь идет о фталатах, которые применяются при производстве пластмассы. Они делают материал более прочным, и благодаря им приобретаются такие свойства, как прозрачность и гибкость.
В настоящее время в связи с негативным влиянием этой группы веществ на здоровье идет общая тенденция замены низкомолекулярных (DEHP) высокими (DINP и DIDP) фталатами в качестве предпочтительного пластификатора.
Аббревиатура фталатных соединений:
BBP — бутилфенил-фталат;
DNOP — диоктилфталат;
DHP — ди-н-гексил-фталат;
DIDP — ди-цзодецил-фталат;
DBP — ди (н-бутил) фталат;
DEHP — ди (2-этилгексил) фталат;
DEP — диэтилфталат.
Какой же вред эти соединения наносят человеческому здоровью? Наибольшее практическое значение имеет проблема накопления фталатов в организме и хронического отравления. Беда в том, что эти соединения способны накапливаться в организме, а действие разных видов их суммируется. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые производители не соблюдают нормы.
Поэтому если вы обожаете фастфуд, лучше приготовьте гамбургер и картошку дома.