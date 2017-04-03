Описание модели, созданной специалистами из Северо-Западного университета, Университета штата Иллинойс и биоинженерной компании Draper Laboratory (США), опубликовано в журнале Nature Communications.





Действующая 3-D модель представляет собой миниатюрные яичники, фаллопиевы трубы, матку, шейку матки, вагину и печень, сформированные из живых клеток тканей этих органов.





Все они интегрированы в микрожидкостную среду, позволяющую прокачивать через органы специальную жидкость, выполняющую функцию крови.





Крошечные репродуктивные органы способны связываться друг с другом и реагировать на происходящие изменения в системе с помощью колебаний в крови уровней различных субстанций, в первую очередь гормонов, точно так же, как это происходит в женском организме.





Ученые рассчитывают, что модель даст возможность проверять безопасность и эффективность лекарственных препаратов, предназначенных для терапии заболеваний женской репродуктивной системы.





Именно для этой цели в модель была включена печень, в которой происходят процессы расщепления веществ.





Кроме того, динамическая модель поможет разобраться в причинах таких болезней, как эндометриоз, фиброма, женское бесплодие, а также рак репродуктивных органов.





Конечной целью является создание персонализированной модели половых органов на основе стволовых клеток пациентки. Кроме того, авторы разработки уверены, что такую технологию можно будет применять не только для динамического моделирования органов репродуктивной системы.





"Если я возьму ваши стволовые клетки и создам модель сердца, печени, легких, я смогу протестировать на них десять различных лекарств в десяти различных дозах, и сказать: вот лекарство, которое поможет вам от болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона, или диабета, — говорит ведущий автор исследования Тереза Вудрафф (Teresa Woodruff). — Вот это будет настоящая персонализированная медицина — модель вашего организма для тестирования лекарств".