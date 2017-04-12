В частности, с заявлением об опасности жировых "запасов" на талии и животе выступили ученые из Университета Флориды, США. "Наличие жира в области живота может оказаться фатальным, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%", — предупредили они.





Их работа подтвердила, что лишний жир на талии и животе коррелирует с повышением кровяного давления и уровнем холестерина в крови. При этом, отмечают специалисты, неблагоприятные процесс в организме могут долго проходить без явных симптомов — в течение 10 лет накопления жира человек не чувствует серьезных недомоганий.





"Особая опасность жира на животе в том, что этот жир способен распространиться на печень и мышцы, увеличивая вероятность возникновения резистентности к инсулину и увеличивая риск сердечных приступов", — заявили авторы проекта.



