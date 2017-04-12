Мужчины и женщины, "потерявшие" стройную талию, серьезно рискуют здоровьем и жизнью. Сразу два исследования, в которых изучались возможные последствия избыточного жироотложения в области талии и живота, показали: это может быть связано с появлением рака и сердечно-сосудистыми катастрофами, пишет Medikforum.ru.
В частности, с заявлением об опасности жировых "запасов" на талии и животе выступили ученые из Университета Флориды, США. "Наличие жира в области живота может оказаться фатальным, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%", — предупредили они.
Их работа подтвердила, что лишний жир на талии и животе коррелирует с повышением кровяного давления и уровнем холестерина в крови. При этом, отмечают специалисты, неблагоприятные процесс в организме могут долго проходить без явных симптомов — в течение 10 лет накопления жира человек не чувствует серьезных недомоганий.
"Особая опасность жира на животе в том, что этот жир способен распространиться на печень и мышцы, увеличивая вероятность возникновения резистентности к инсулину и увеличивая риск сердечных приступов", — заявили авторы проекта.
Второе исследование, проводившееся в США, продемонстрировало, что наличие жировых отложений в области живота может стать причиной возникновения рака матки у женщин. Обнаруженные учеными данные свидетельствуют, что риск появления злокачественного новообразования резко повышается (на 21%) даже при сравнительно небольших отклонениях от нормы.
Медики отметили: для поддержания крепкого здоровья объем мужской талии не должен превышать 100 см, объем женской талии — 87 см.